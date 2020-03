Van Typisch Tuinzigt naar Typisch Thuis: Bredase DJ Janoesj schittert op NPO2

BREDA - Nederland kon kennis maken met de Bredase DJ Janoesj in de succesvolle serie Typisch Tuinzigt. En komende week is Janoesj opnieuw te zien in het programma, dat in deze coronatijd zijn naam heeft veranderd in Typisch Thuis.

Nu de makers van Typisch even niet met hun camera's op pad kunnen, komen de geportretteerden uit voorgaande Typisch-series zelf in actie. Met hun telefoons filmen zij hoe ze in deze bijzondere tijden er thuis toch het beste van proberen te maken. Op deze manier geeft Typisch Thuis een uniek inkijk in het dagelijks leven, dat zich voor veel mensen nu noodgedwongen thuis afspeelt.



Oude bekenden

Bekende personen uit eerdere Typisch-reeksen zullen in deze speciale serie opnieuw hun opwachting maken. Doet Lammert (Typisch Veluwe) nog altijd zijn dagelijkse fietsronde over de Veluwe samen met zijn trouwste vriend papegaai Luna? Kan de Zeeuwse kroegbaas Peter Ummethum (Typisch Land van Hulst) nog iets doen voor zijn 'dakloze' stamgasten? En hebben agenten Peter en Bas (Typisch Tubbergen) nog wel wat te doen op hun dagelijkse patrouille door het stille Twentse land? En natuurlijk: Wat kan de Bredase DJ Janoesj (Typisch Tuinzigt) doen om zijn luisteraars wat op te beuren?

DJ Janoesj geeft in de serie een inkijkje in zijn leven in de tijd van quarantaine. Want ook Janoesj kan zijn huis even niet uit. Janoesj hoopt dat hij met de aflevering en met zijn muziek de samenleving een vorm van steun kan geven in deze lastige tijd.

Je kijkt Typisch Thuis van maandag 23 t/m donderdag 26 maart, om 19.20 uur bij de EO op NPO 2. Ook de kijkers thuis kunnen meedoen aan dit programma. Via de speciaal geopende Typisch Thuis Tiplijn kan iedere Nederlander een zelfgemaakt filmpje opsturen met daarop zijn gouden tip om deze ingewikkelde periode door te komen. Met de telefoon gemaakte filmpjes kunnen via WhatsApp worden opgestuurd naar 06 48 43 00 68.