Denise maakte een fotoserie van de leegte in Breda

BREDA - Breda voelt tegenwoordig een beetje als een spookstad aan. De gesloten deuren. De lege straten. Het is niet hoe we onze stad normaal gesproken kennen. Voor fotografe Denise Motz was het een reden om op pad te gaan. En dat leidde tot deze bijzondere fotoserie.

Het was dinsdag rond 18.00 uur dat Denise met haar camera op pad ging. Normaal gesproken zie je dan overal Bredanaars die genieten van de stad. Van een drankje op een terras. Of een eentje in een restaurant. Of ze zijn 'gewoon' op weg van het werk naar huis. Maar deze dinsdag was het stil en leeg. Denise legde het vast.