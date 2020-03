KAM gaat door met voorbereidingen, eerste tientallen aanmeldingen al binnen

BREDA - Dans, toneel en heel veel muziek. Liefhebbers van cultuur kunnen al jaren hun hart ophalen tijdens de Kulturele Amateur Manifestatie, die dit jaar in het laatste weekend van september plaatsvindt. De organisatie heeft inmiddels al tientallen aanmeldingen ontvangen van geïnteresseerde gezelschappen. Want ondanks de huidige coronacrisis, gaan de voorbereidingen door.

Ook dit jaar keert de Kulturele Amateur Manifestatie natuuurlijk weer terug naar het Chassé theater. De 38e editie van het tweedaagse cultureel evenement, dat dit jaar op 26 en 27 september plaatsvindt, biedt een podium aan Bredase culturele amateurgezelschappen. Onlangs werden de inschrijvingen geopend en daar geven die gezelschappen gehoor aan. De organisatie heeft inmiddels meer dan dertig inschrijvingen ontvangen.

De organisatie verwacht dit jaar zo'n 70 tot 80 optredens op vijf verschillende podiums. De KAM schat dat er tussen de 2500 en 3000 individuele deelnemers, van jong tot oud, mee zullen doen. Ook worden er nog tienduizenden bezoekers verwacht. Naast optredens zijn er ook workshops, informatiestands en speciale projectvoorstellingen.

De KAM werd voor het eerst in 1977 gehouden in schouwburg Concordia 'ter bevordering van de podiumkunsten door Bredase amateurgezelschappen'. In 2002 heeft Gemeente Breda de organisatie van de KAM overgedragen aan de nieuwe Stichting Kulturele Amateur Manifestatie Breda. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die zich inzetten voor een succesvol evenement.

Inschrijven kan nog tot en met 1 mei via info@kambreda.nl.