Leutpenningen over? Doe ze dit weekend nog bij een café in de bus

BREDA - "Helaas moet de horeca tot minimaal 6 april haar deuren sluiten. Een enorme impact op de inkomsten van alle hardwerkende Bredase ondernemers die ons een geweldige carnaval hebben bezorgd", dat schrijft Stichting Kielegat op Facebook. Alleen dit weekend is het nog mogelijk om je leutpenningen te gebruiken, maar omdat tot 6 april de horecagelegenheden gesloten zijn, is daar een creatieve oplossing voor bedacht.

Stichting Kielegat schrijft dat Stichting Leutpenning, wat losstaat van Stichting Kielegat, de geldigheidsdatum van de Leutpenning niet kan veranderen. "Maar wij als Stichting Kielegat steunen de oproep van Casper van Aggelen, om je leutpenningen uiterlijk 22 maart in de brievenbus te doen van jouw favoriete café of restaurant."

Doneren

Oosterhouter Casper van Aggelen had namelijk op Facebook opgeroepen om overgebleven leutpenningen te doneren aan je favoriete stamcafé, als steun voor de horeca in zware tijden. Zijn bericht werd massaal gedeeld en veel mensen deden hun leutpenningen door de brievenbus van verschillende Bredase café's. Ook in onder andere Steenbergen en Hoeven deden carnavalvierders dit. Na dit weekend zijn de leutpenningen niet meer geldig, dus kun je ze alleen dit weekend nog bij je favoriete stamcafé in de brievenbus doen. "Je betaalde ze toch al met carnaval, voel je niks meer van en je helpt ook 'jouw' mensen een beetje", aldus Casper van Aggelen op Facebook.