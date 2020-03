Bekende Bredanaars steken ondernemers hart onder de riem in krachtige video

BREDA - Bekende Bredanaars hebben in een mooie video van Pull Productions en Boost Productions Bredase ondernemers een hart onder de riem gestoken. "We gaan elkaar gewoon helpen. Samen komen we door deze onzekere tijd heen", is de krachtige boodschap. Want: 'Breda is er voor jullie!'

Voor Marleen en Ben zijn het moeilijke tijden. De Bredase freelance videomakers hebben door de strenge coronamaatregelen momenteel geen werk. Maar stilzitten wilden ze niet. Zij bedachten, filmden en monteerden samen een krachtige video om lokale ondernemers een hart onder de riem te steken. Dat deden ze met medewerking van de KHN afdeling Breda, en véél bekende Bredanaars.

Onder andere Paul Depla, Johan de Vos, Boaz Adanks, Daan Quaars, Pierre van Hooijdonk, Klaas Dijkhoff, Hélène Hendriks en het politieteam Markdal schitteren in de inspirerende video. Bekijk hem hieronder: