Breda Jazz Festival zet in op extra editie na de zomer

BREDA - Gisterenavond werd het definitief duidelijk: Het Breda Jazz Festival gaat niet door eind mei. De organisatie onderzoekt nu in overleg met gemeente Breda en andere stakeholders mogelijke alternatieven voor na de zomer. Dat zou dan een 'light-versie' zijn van het festival. De officiële 50ste editie van het festival zal worden gevierd tijdens het Hemelvaartweekend in 2021.



"Het is ontzettend jammer dat de 50ste editie dit jaar niet kan plaatsvinden", vindt voorzitter Bart Wouters. "Maar het is een terechte maatregel en gezondheid gaat boven alles. We leven ontzettend mee met alle families die zijn getroffen door COVID-19, en uiteraard ook met iedereen die er beroepsmatig veel hinder van ondervindt. Tot slot spreken wij, net als iedereen, ons grootste respect uit voor alle mensen in die werkzaam zijn in de zorg, die met hard en ziel werken aan de inperking van dit nare virus."

Verplaatsing

De organisatie hield al wel rekening met de optie dat het festival niet door zou gaan. "Het is een lastige tijd voor iedereen en zeker voor de Bredase horeca en bedrijven, de partners die zo belangrijk zijn voor ons festival, en ook voor alle musici die onder andere op ons festival zouden spelen." Om iets terug te kunnen doen én een positieve impuls te bieden aan de stad, kijkt de organisatie nu naar een alternatief.

De organisatie verkent in samenwerking en overleg met de gemeente, horeca, sponsors en stakeholders de mogelijkheid na de zomer toch nog een festival te organiseren. Bart Wouters: "Het zal natuurlijk anders zijn dan gepland. In september is er geen lang weekend om een vierdaags festival te organiseren. Maar we zijn al gestart met onze voorbereiding, het zou fantastisch zijn als we toch nog in 2020 een light versie van het Breda Jazz Festival kunnen organiseren. In 2021 vieren we dan officieel het 50ste Breda Jazz Festival."