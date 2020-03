Veel lof voor ontroerende Bredase video: 'Mooi dat we mensen kippenvel kunnen geven'

BREDA - Opnieuw gaat er een Bredase video rond die voor veel mooie reacties zorgt. Na de prachtige steunbetuiging van bekende Bredanaars van onder andere Boost productions, maakt vandaag Bureau Duizenddingen indruk met een bijzondere video: Breda klopt. De video werd ontwikkelt door Dabbe van den Brand. "We krijgen nu al veel reacties binnen. Het is super dat we mensen kippenvel kunnen geven."

Het is geen makkelijke tijd voor Bureau Duizenddingen. Het goedlopende bedrijfje van Dabbe en Tim ligt helemaal stil sinds de coronacrisis ons land bereikte. "We hadden zo'n tien projecten lopen, maar die zijn allemaal geannuleerd", vertelt Dabbe. "Zo hadden we bijvoorbeeld een opdracht om een mooie video te maken ter promotie van een evenement. Maar aangezien evenementen niet doorgaan, is de promotievideo ook niet meer nodig." Logisch dus, maar wel bijzonder vervelend. Want in zijn sector wordt bijna iedereen geraakt, vertelt Dabbe. "We zijn zelf een klein bedrijfje en zetten veel freelancers in, zoals videomakers. Doordat wij geen opdrachten meer hebben, kunnen we hen ook niet inzetten. Zo raakt het enorm veel mensen."

Toch is stilzitten er niet bij voor Dabbe. Hij raakte geïnspireerd door allerlei video's die hij afgelopen week voorbij zag komen. Zoals bijvoorbeeld die van Pull Productions en Boost Productions. "Toen dacht ik wel, zoiets moeten wij ook doen. Iets moois maken, in deze moeilijke tijd." Dabbe bracht zelf alle elementen samen: iemand die een mooi gedicht schreef. Iemand met een mooie stem. En iemand die wilde helpen met het filmen in Breda. Het resultaat daarvan is Breda Klopt. Die video kwam vanochtend online en kan nu al rekenen op veel enthousiaste reacties. "Mensen zeggen dat ze het echt ontroerend vinden. Dat het ze raakt en dat ze er kippenvel van krijgen. Dat is natuurlijk super mooi", stelt Dabbe trots. "Mooi dat we op zo'n manier een positief steentje bij kunnen dragen."