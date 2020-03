Na uitgaan is ook 'Thuisgaan' niet meer mogelijk

BREDA - Het was de creatieve oplossing waar horeca en DJ's afgelopen zaterdag mee kwamen: Thuisgaan. Duizenden mensen keken vanuit hun woonkamer naar de livestreams waarbij allerlei DJ's optraden bij Proost Breda. Maar een tweede editie komt er dit weekend niet. Het is technisch niet meer haalbaar.

Uitgaan is tot minimaal 6 april niet meer mogelijk. En de kans lijkt groot dat dat nog wel langer gaat duren. En dat is een flinke domper voor veel Bredanaars die graag gaan stappen in het weekend. Daarom kwamen verschillende DJ's en Proost Breda met Thuisgaan. Dat is een livestream waarbij de DJ's draaien voor Bredanaars die thuis zitten. Tijdens de set wisselden de DJ's elkaar af, en werd tussendoor alle apparatuur steeds uitgebreid gedesinfecteerd. Zo konden DJ's op een verantwoorde manier toch draaien voor Breda. En met veel succes. Er keken afgelopen zaterdag duizenden mensen naar de livestream.

Een tweede editie zat er dan ook aan te komen. Maar de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus gooien roet in het eten. "Helaas hebben we na heel veel wikken en wegen, overleg met Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente toch moeten besluiten dat de 2e editie van Thuisgaan niet kan doorgaan. Mede doordat het technisch voor ons helaas niet haalbaar is om het te realiseren wanneer er maar 3 personen in het gebouw mogen zijn", laat de organisatie weten. "We hopen natuurlijk als horeca heel snel weer onze deuren te mogen openen voor onze gasten, maar als dat nog niet het geval is en andere maatregelen wel worden versoepeld, zullen we zeker gaan kijken of we een volgende editie van Thuisgaan alsnog kunnen organiseren en alle DJ's weer enthousiast kunnen krijgen!"