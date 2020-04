Paul is de winnaar van de fotowedstrijd met een prachtige foto van de Grote Kerk

BREDA - Paul Ranft is de derde winnaar van de fotowedstrijd van de Stadsfotograaf Breda. Hij legde het thema 'oudheid' vast door een prachtige plaat te maken van de Grote Kerk van Breda. Uit de vele inzendingen van onder andere het riool op de Oude Vest zien, Het begijnhof, Het Drie Hoefijzers gebouw en de Faam koos de jury Pauls foto van de Grote Kerk als winnaar.

Paul, Gefeliciteerd. Vertel eens, waarom deed je mee aan de fotowedstrijd?

"Ik ken Jörgen als stadsfotograaf van Breda, omdat ik ooit de school voor de fotografie volgde waar hij les geeft. Ik ben hem sindsdien altijd een beetje blijven volgen, en zag daardoor de fotowedstrijd voorbij komen. Ik vind het altijd leuk om mee te doen aan een fotowedstrijd, omdat je er gewoon veel van kan leren. Het is boeiend om te zien wat andere mensen van je foto vinden, en waarvan zij denken dat het beter kan."

Hoe kwam je tot je inzending?

"Ik ben op pad gegaan in Breda en heb op verschillende plaatsen foto's gemaakt. Aangezien ik regelmatig in Breda kom, ken ik de plekjes waar je mooie foto's kan maken wel. Zo maakte ik onder andere een mooie plaat in de Grote Kerk. Maar uiteindelijk was het deze foto van de Grote Kerk in de steigers gemaakt vanuit een steegje die ik opstuurde. Ik vind het lijnenspel heel mooi. En het contrast. Want het thema was natuurlijk oudheid. En doordat de Grote Kerk nu in de steigers staat, is dat contrast tussen oud en nieuw extra groot."

Dat vond de jury ook. Zij kozen jou als winnaar. Blij mee?

"Ja natuurlijk, dat is altijd een leuke verrassing. Zoals ik al zei, ik doe altijd graag mee aan fotowedstrijden. Gewoon voor de ervaring en om er iets van te leren. Maar winnen is natuurlijk ook altijd mooi meegenomen."

En als mensen meer foto's van je willen zien? Kan dat?

Natuurlijk. Ik fotograaf zelf zowel professioneel als vrijwillig. Zo fotografeer ik als vrijwilliger bij Stib. Daar maak ik portretfoto's en reportages van evenementen. Dus bij Stib kun je foto's van me tegen komen. En ik fotograaf ook professioneel in opdracht. Bijvoorbeeld een reportage voor een bedrijf, maar ik doe ook shoots voor particulieren. Heel divers dus eigenlijk."

De fotowedstrijd is een initiatief van stadsfotograaf Jorgen Janssens. Hij daagde Bredanaars drie maanden uit om foto's te maken in een bepaald thema. Maart was de laatste maand. Maar mogelijk komt de fotowedstrijd op een later moment nog terug. Hou daarvoor Bredavandaag.nl en www.stadsfotograafbreda.nl in de gaten.



De winnende foto: