Bredase grappenmakers slaan 1 april niet over

BREDA - Normaal gesproken halen bedrijven en organisaties van evenementen massaal 1 april grappen uit. Maar dit jaar houden veel grappenmakers zich rustig, vanwege de onzekere en lastige tijd waar we ons in bevinden. Maar dat betekent niet dat een goed uitgevoerde grap niet meer kan. Dat bewijzen drie Bredase grappenmakers die in ieder geval de redactie van Bredavandaag aan het lachen kregen.

Kabonk

Hier heerlijke geur van zweetsokjes en babydoekjes. Die mis je toch wel behoorlijk alle binnenspeeltuinen gesloten zijn. Gelukkig biedt Kabonk een mooie oplossing. Zij bezorgen ballenbakken aan huis! En alle bestellingen zijn inclusief 'indoor speelparadijs parfum'.

Duikboot Festival

Wat nou als je van elektronische muziek houdt én naturist bent. Dat is lastig te combineren normaal gesproken. Maar Duikboot Festival aan de Asterdplas komt met een oplossing. De jubileumeditie van het festival dat deze zomer wordt gehouden zal voorzien zijn van een naaktstrand! Zo kunnen ook naturisten komen genieten van de elektronische muziek en festivalsfeer.

Verhuurbedrijf Master partys

Voor Master Partys is het een moeilijke tijd. De normaal overvolle agenda van het bedrijf is nagenoeg leeg nu alle evenementen zijn afgelast. Tijd dus om achterstallig onderhoud te doen, zoals al het materiaal reinigen en de confetti sorteren. Maar toen die klussen erop zaten, besloot het bedrijf verder te kijken. Daarom komen ze nu met een splinternieuw concept, namelijk Master Subtropical Sauna and Wellness Centre Resort. Bij het resort op het Minervum kun je onder andere genieten van een sauna, foam-experience en een heerlijk kampvuur. Eigenlijk is het teveel om op te noemen. Bekijk dus zeker de video eens: