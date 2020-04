538 Koningsdag komt met live-evenement als vervanging van feest op Chasséveld

BREDA - 538 Koningsdag gaat door. Niet als Oranjefeest met duizenden mensen op het Chasséveld in Breda, maar als een live te volgen muziekevenement. Frank Dane kondigde vanmorgen Lucas & Steve en internetsensatie Orgel Joke aan als eerste artiesten.

Het was een flinke domper voor 538. Koningsdag op het Chasséveld is al jaren een vast hoogtepunt voor het radiostation. Maar vanwege de coronamaatregelen kan dat feest dit jaar niet doorgaan. Maar dat betekent niet dat het radiostation Koningsdag zomaar voorbij laat gaan. Vanochtend kondigde Frank Dane een 'corona-proof' oranjefeest aan.

"Met de 'Live Lunch' en de shows van Davina Michelle in Ahoy hebben we de afgelopen weken met 538 de kracht van livemuziek kunnen ervaren en dat willen we op 27 april ook doen", legt Menno de Boer van Radio 538 uit. "We brengen de optredens van de grootste nationale en internationale artiesten en het oranjegevoel bij iedereen in huis. Het publiek wordt actief onderdeel van de uitzending en zo vieren we het samen op afstand. We zijn druk bezig met het samenstellen van de line-up. 538 dj's Lucas & Steve zijn erbij en we hebben de inmiddels nationaal bekende 'Orgel Joke' bereid gevonden 538 Koningsdag te openen met het Wilhelmus."

Het nieuwe, gratis en corona-proof Oranjefeest volg je maandag 27 april live vanaf 15:00 uur op Radio 538, TV 538, SBS6, KIJK.nl, YouTube, de 538-app of op 538.nl.