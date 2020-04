Stadsenquête 2019: Bredanaars ergeren zich het meest aan hardrijders en hondenpoep

BREDA - Inwoners van Breda ergeren zich het meeste aan hard rijden, parkeren en hondenpoep. Toch zijn de Bredanaars trots op de Bredase binnenstad. Deze krijgt een dikke 8. Dat blijkt uit de Stadsenquête die in september 2019 werd gehouden.

De drie grootste ergernissen in Bredase buurten zijn hardrijders, hondenpoep en parkeren. Niet geheel onopvallend, dit bleek ook eerder al uit de enquêtes. Toch zijn Bredanaars trots op de historische binnenstad. Deze geven ze daarom een dikke 8. 60% van de ondervraagden brengt dan ook wekelijks een bezoekje aan de binnenstad. Ook gaven 8 op de 10 inwoners van Breda aan gelukkig te zijn. 87% gaf een 7 of hoger als cijfer voor hun tevredenheid met het leven.

Volgens wethouder Boaz Adank brengt de enquête goed in kaart wat er leeft en speelt in Breda. "De schat aan info die deze peiling ons ieder jaar oplevert helpt ons enerzijds bij het ontwikkelen en aanpassen van beleid. Anderzijds brengt het in beeld of we nog steeds handelen naar de behoeften van onze inwoners, want we doen we het uiteindelijk allemaal voor hen. Ook dit jaar halen we weer aandachtspunten uit de peiling waar we weer mee aan de slag kunnen."

Opvallende resultaten

Ook zijn er een aantal opvallende resultaten. Zo worden de wijkplatforms in Breda steeds meer bekend onder de inwoners. 37% van de ondervraagden wist nu van het bestaan af. Dat is een stijging van 14%. Ook blijft de belangstelling voor duurzame voorzieningen in en om de woning toenemen. In 2017 gaf nog 42% van de ondervraagden aan hier interesse in te hebben, nu ligt dit op 56%. Het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval is gedaald van 81% naar 75%. Dat in combinatie met een stijging van het gebruik van het ophalen van GFT, plastic en papier afval in de vuilcontainers door de vuilniswagens (van 51% naar 59%). Ook is opvallend dat het bezoek aan een aantal muziek en culturele evenementen in de stad ten opzichte van 2016 is teruggelopen.

65+

Dit jaar is er ook speciaal ingezoomd op de 65+-ers in Breda. Op sommige punten hebben zij andere meningen en ervaringen. Over het algemeen bezoeken zij minder vaak evenementen. Toch zijn er ook evenementen die zij vaker bezoeken, zoals de Singelloop, Tranen van Van Cooth, Breda Photo en Open monumentendag. Ook zijn ze minder vaak te spreken over hoe schoon, en veilig de openbare ruimte is. Ze gebruiken minder vaak de auto in Breda en vaker het Openbaar Vervoer.

De ouderen hebben meer telefonisch contact en minder face to face. Op het gebied van online communicatie ligt het gebruik van e-mail iets hoger en WhatsApp of andere online media iets lager dan het gemiddelde. Deze doelgroep is over het algemeen vaker bekend met wijkplatforms.