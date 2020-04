De Lunet heeft weer kleur én een bijzondere boodschap voor Bredanaars

BREDA - Blind Walls Gallery creëert in Breda een museum op straat. Normaal gesproken grijpt de organisatie historische momenten en verhalen aan om deze om te toveren tot een gigantische muurschildering. Maar met de coronacrisis zitten we nu zelf in zo'n historisch moment. Daarom heeft Blind Walls Gallery samen met Rob Vlemmix de Lunet weer kleur gegeven met een prachtige Blind Wall waarmee Bredanaars een hart onder de riem wordt gestoken.

Het coronavirus heeft grote delen van het normale leven platgelegd. Maar dat wil niet zeggen dat Blind Walls Gallery ook stil zit. Kunstenaar Tom Onrust heeft afgelopen dagen een gigantische schildering gemaakt op de Lunet. "Normaal gesproken maakt Blind Walls Gallery muurschilderingen geïnspireerd op historische gebeurtenissen. Omdat we momenteel allemaal onderdeel zijn van zo'n gebeurtenis wacht de organisatie niet op de afloop, maar wordt er direct een schildering gemaakt waarmee het verhaal ook na de Covid-19 crisis vertelt zal blijven worden, in combinatie met verhalen over de Lunet", legt Blind Walls Gallery uit.



Met de muurschildering willen Blind Walls Gallery en Tom Onrust alle hardwerkende ondernemers, families, ziekhuismedewerkers, bouwvakkers, stratenmakers en thuiszitters een hart onder de riem steken. Tom maakte het ontwerp samen met Wouter van der Giessen. Hun boodschap is: "Het komt allemaal goed, zo niet dan toch." Tom en Wouter gebruiken een zeeppompje als middel om hun boodschap over te dragen. Een oplettende kijker zal de boodschap ontdekken op de etiketten van de pompjes. Deze zijn afgebeeld als reclamefolders, een verwijzing naar het verleden van Lunet. Dit voormalige winkelcentrum was misschien wel de eerste concept supermarkt van Nederland. In de jaren '70 en '80 was dat nog geen succes, een kilometer verderop gaat dat tegenwoordig wel anders.



Samenwerking met Rob Vlemmix

De schildering komt tot stand in een unieke samenwerking met schildersbedrijf Rob Vlemmix. Als betrokken stadsgenoot nam Rob zelf het initiatief om De Lunet van buiten op te knappen. Hij kon het verval niet aanzien en pakte in zijn vrije uren de kwast op. Rob en Blind Walls Gallery vonden elkaar in hun missie om de stad mooier te maken. W"e zijn blij dat we door deze samenwerking iets positief kunnen laten zien aan de stad. Een project dat past bij de stadsslogan 'Breda brengt het samen'!"