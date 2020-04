Fernando Lewis schrijft ode aan Jazz Festival: 'Breda, The Hottest Place in the South'

BREDA - De Bredase zanger en gitarist Fernando Lewis heeft speciaal voor de jubileumeditie van Breda Jazz Festival zijn nieuwe single 'Breda (The Hottest Place)' uitgebracht. Eerder werd bekend, na de persconferentie van de overheid en RIVM, dat de 50ste editie van het festival helaas niet door kan gaan vanwege het COVID-19 virus.

Wie vaker op het Breda Jazz Festival is geweest, móet Lewis wel eens hebben gezien. Hij treedt al dertig jaar meerdere keren per editie op in Breda. Dat het festival dit jaar niet door kan gaan, raakt hem dan ook. "Het is een begrijpelijke verplaatsing en onze gedachten zijn uiteraard allereerst bij de slachtoffers, de hulpverleners en ieder die de boel draaiende houden in deze tijd. Het is verschrikkelijk voor de organisatie en voor de stad om zo'n mooi evenement op te moeten schuiven."

De Bredanaar hoopt met zijn nieuwe nummer de organisatie, liefhebbers en collega-artiesten van Breda Jazz Festival een warm hart toe te dragen. "Het festival is uniek in zijn soort en voor mij persoonlijk de enige plek waar je het gevoel krijgt alsof je even in New Orleans bent."

Op 'Breda (The Hottest Place)' hoor je ook duidelijk de New Orleans-invloeden dankzij de piano- en hammondpartijen van Co Vergouwen.

Breda (The Hottest Place) is hier te beluisteren via Spotify: https://open.spotify.com/ track/2tinoOT2YEIvPhHn1Z6Imq? si=_pn6o8rJQyCHZ7AWL6sdYw