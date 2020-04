Ploegendienst start met Bouwradio: combinatie van gesprekken en muziek

BREDA - Heb jij een brandende vraag voor festivalorganisatoren of heb je altijd al iets willen weten van artiesten? Zorg dan dat je vrijdag vanaf 15.00 uur klaar zit voor de eerste editie van Ploegendienst Bouwradio. Vervolgens kun je nog genieten van een twee uur durende B2B set van Ploegendienst Soundmachine.

"Ja ja. Jullie lezen het goed. We gaan kei hard radio maken", begint Ploegendienst hun bericht op Facebook. "Het hing al langer in de lucht, maar in deze bijzondere periode konden we er simpelweg niet meer onderuit." Vrijdag zal tussen 15.00 en 18.00 uur de eerste Ploegendienst Bouwradio plaatsvinden.

En er wordt niet zomaar radio gemaakt. Het eerste uur van de uitzending nodigt Ploegendienst gasten uit het werkveld uit. Denk hierbij aan organisatoren, artiesten, collectieven, leveranciers en ga zo maar door. Luisteraars kunnen live hun prangende vragen op de gasten afvuren. Vervolgens kunnen zij de laatste twee uur nog genieten van een live set. Aankomende vrijdag bijt Ploegendienst Soundmachine het spits af met een 1.5 meter B2B set.