Streep door Swim to Fight Cancer: tweede editie verplaatst naar 2021

BREDA – Het evenement Swim to Fight Cancer, dat op 6 september plaats zou vinden in de Haven en singels van Breda, gaat dit jaar niet door. De organisatie laat weten dat tijdens, maar ook direct na de coronacrisis, het actief werven voor het goede doel niet gepast voelt. Het evenement, waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker, wordt naar 2021 verplaatst. Het evenement staat voorlopig gepland op zondag 12 september 2021. De gemeente Breda heeft haar medewerking al toegezegd.



“Natuurlijk vinden we het jammer dat we het evenement moeten uitstellen, maar deze crisis raakt ons allemaal", legt Theo Dekker, projectleider Swim to Fight Cancer Breda, uit. "Dit is voor nu het beste besluit. Er hebben zich voor dit jaar al 73 deelnemers en 16 teams aangemeld met al een opbrengst van bijna 4000 euro. Dit bedrag blijft in principe staan tot volgend jaar. Bredanaars hebben nu andere dingen aan hun hoofd. Iedereen is bezig om gezond te blijven en hoe we ná het coronavirus weer alles op de rit gaan krijgen. We wensen iedereen dan ook veel sterkte."

Voor het evenement is draagvlak vanuit Bredase ondernemers, de scholen en het Amphia ontzettend belangrijk. Gezien de enorme uitdagingen waar deze ondernemers en instellingen nu voor staan vindt de organisatie het ongepast medewerking van ze te vragen. Theo Dekker: “En daarbij, wij willen geen enkel gezondheidsrisico nemen voor onze deelnemers aan het event. Daarvoor zijn er nu teveel onzekerheden. Maar uitstel is geen afstel want onderzoek naar kanker blijft heel hard nodig. We hopen daarom iedereen volgend jaar te zien in en om de Haven en singels van Breda.”