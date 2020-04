Nieuwe Veste blijft nog dicht, maar ThuisBieb 'opent de deuren'

BREDA - De Nieuwe Veste is begin dit jaar compleet vernieuwd, maar ervan genieten is even niet mogelijk. Minimaal tot 28 april blijft de bibliotheek dicht. Maar dat hoeft lezen niet in de weg te staan, stelt de bieb. Voortaan kan iedereen e-books lenen en lezen via de ThuisBieb.

De bibliotheek in het centrum is gesloten. Net als alle bibliotheken in de wijken en alle meeneem- en afhaalpunten waarmee de bibliotheek werkt. Dat moet om te voldoen aan de regels die gelden omtrent corona. Maar daardoor kunnen er dus minimaal tot 28 april geen fysieke boeken geleend worden. En mogelijk zelfs nog langer. Voor leden van de bieb bieden e-books uitkomst. Die zijn wél nog te lenen. En ook niet niet-leden komen er nu e-books beschikbaar.

ThuisBieb

Sinds gisteren kan iedereen e-books lenen en lezen via de ThuisBieb. Ook als je geen OBA-lid bent. Er staan maar liefst 100 e-books voor jeugd, jongeren en volwassenen klaar in deze nieuwe landelijke app. Denk bijvoorbeeld aan ´Rinkeldekink´ van Martine Bijl, maar ook aan de nieuwste editie van het voetbalmagazine Hard Gras.



Met de ThuisBieb willen alle bibliotheken van Nederland iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken én een mooie leeservaring bieden in deze onzekere tijd. ThuisBieb download je in de appstore.