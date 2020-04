De Stilte wordt hard geraakt door corona: '100 voorstellingen en 500 workshops zijn al geannuleerd'

BREDA - Dansgezelschap de Stilte uit Breda richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor kinderen. Maar dat ligt door de coronacrisis uiteraard helemaal stil. Het dansgezelschap wordt hard geraakt. Al 100 voorstellingen, 190 geannuleerde duetten en 500 workshops gaan niet door.

Kaia Vercammen is één van de danseressen bij de Stilte. Zij weet nog goed dat woensdag 18 maart werd aangekondigd dat het voorlopig de laatste werkdag zou zijn. "Het corona-virus dwong ons allen afstand te nemen van elkaar, fysiek contact te vermijden en het contact met personen buiten je gezin te beperken. Met veel begrip voor de situatie nemen we deze maatregels in acht", legt ze uit. "'6 april gaan we er weer voor, blijf in shape, zodat we over 3 weken de draad weer kunnen oppikken', met die woorden verlieten we de dansstudio."

Maar dat verliep anders. "Ondertussen zijn we week 3 al voorbij. Veel voorstellingen zijn gecanceld. Zo stond in mijn agenda: dinsdag 7 april 2x voorstelling De Ontspoking in Oosterhout. Maar ik zit thuis, in mijn verbouwde huiskamer." Want stilzitten is er voor de danseres niet bij. "De salontafel en fauteuil hebben plaats gemaakt voor ruimte om te bewegen, een yogamat, een yogablok, een fitball en alle andere tools die ik in huis heb om met mijn lijf aan de slag te gaan", vertelt ze. "Mijn dagindeling bestaat uit een yogales, fysio-oefeningen en een online dansles. Ik mis het contact met mijn publiek, de gezonde spanning voor de voorstelling, het creatief aan de slag gaan in de studio en mijn inspirerende collega's."

25 jarig jubileum

De Stilte hoopt in in het nieuwe theaterseizoen, vanaf september, weer te werken zoals ze dat altijd doen. "Volgend theaterseizoen staat namelijk ons 25 jarig jubileum op de planning. Dit feestje willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen we gaan vieren met de stad Breda!"