Bijzondere Blind Wall heeft mooie boodschap: 'Het komt allemaal goed'

BREDA - Sinds vorige week is Breda een Blind Wall rijker. Eerder deelden we al de foto's van het maakproces. Maar inmiddels is het nieuwe kunstwerk op de Lunet helemaal af.

De boodschap van deze Blind Wall valt te lezen op, hoe toepasselijk, zeeppompjes. Handen wassen is immers al wekenlang het advies wat we bijna dagelijks te horen krijgen. Daarom kozen de kunstenaars voor zeeppompjes om hun hoopgevende boodschap op te schilderen: 'Het komt allemaal goed en zo niet dan toch'. Tom Onrust maakte het ontwerp samen met Wouter van der Giessen.

De boodschap is te lezen wanneer je vanaf de Tramsingel over de Lunetstraat rijdt in de richting van het Rat Verlegh Stadion. Ieder zeeppompje heeft zijn eigen stuk felgekleurde muur en zijn eigen woord op het etiket. Met de muurschildering willen Blind Walls Gallery en kunstenaar Tom Onrust alle hardwerkende ondernemers, families, ziekhuismedewerkers, bouwvakkers, stratenmakers en thuiszitters een hart onder de riem steken.

Historie

De nieuwe Blind Wall is opvallend omdat de meeste Blind Walls in Breda allemaal refereren naar het verleden, zoals die op het oude Belastingkantoor die verwijst naar de bevrijding van Breda. Voor de coronacrisis maakte Blind Walls Gallery een uitzondering. "Normaal gesproken maakt Blind Walls Gallery muurschilderingen geïnspireerd op historische gebeurtenissen. Omdat we momenteel allemaal onderdeel zijn van zo'n gebeurtenis wacht de organisatie niet op de afloop, maar wordt er direct een schildering gemaakt waarmee het verhaal ook na de Covid-19 crisis vertelt zal blijven worden, in combinatie met verhalen over de Lunet", legt Blind Walls Gallery uit.