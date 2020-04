Ondanks corona tóch paasvieringen: kerkdiensten online te bekijken

BREDA - Door het coronavirus kunnen paasvieringen dit jaar niet doorgaan. Daarom komt The Blessing dit jaar met een speciale livestream. Zo hoeft niemand een kerkdienst te missen.

De Goede Vrijdag dienst en paasvieringen van The Blessing Breda gaan door via livestream. De kerkdiensten vinden plaats op Goede Vrijdag 10 april, eerste paasdag zondag 12 april en tweede paasdag maandag 13 april.

"Onze livestreamdiensten zien er hetzelfde uit als de gebruikelijke kerkdiensten in de Christus Triumfatorkerk. Het enige verschil is dat we elkaar niet fysiek ontmoeten. Zo zullen we samen zingen, luisteren naar getuigenissen en een bemoedigend woord uit de Bijbel, en is er een speciaal gebed voor jou. Op Goede Vrijdag staan we speciaal stil bij Christus' lijden en vieren we samen voor de eerste keer op een heel unieke manier bij een ieder thuis het Heilig Avondmaal. Op Eerste en Tweede Paasdag vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Ook een bemoediging, solozang en het brengen van ons paasoffer zullen niet ontbreken. Daarnaast hebben we, in plaats van onze gebruikelijke kinderdiensten, op het YouTube-kanaal: All Kids 1st speciale uitzendingen voor de kids."

Op Goede Vrijdag begint de livestream om 20.00 uur, op eerste en tweede paasdag is dit om 10.30 uur. De kerkdiensten bekijk je hier. De kids uitzending vind je hier.