Fotograaf Chi Hong maakte deze mooie foto's van ons stille Breda

BREDA - Breda kennen we als onze bruisende stad. Maar tegenwoordig is het stil. Ook dit Paasweekend houden Bredanaars zich over het algemeen netjes aan de regels. En dat betekent dat de horeca dicht blijft, het park leeg en de straten stil. Fotograaf Chi Hong maakte er deze fotoserie van.

Voor fotografen is het stille Breda bijzonder om vast te leggen. "Normaal moet je moeite doen om een lege straat in Breda te fotograferen", legt Chi uit. "Maar dit is ineens heel anders. Dit voelt ook emotioneel."

Bekijk hier de prachtige foto's van Hong.