Stadsarchief Breda doet oproep: 'Stuur foto's en filmpjes van jouw leven tijdens de coronacrisis'

BREDA - Stadsarchief Breda roept alle Bredanaars op om mee te bouwen aan een erfgoedcollectie over het coronavirus en de gevolgen daarvan in de stad. Net als veel andere erfgoedinstellingen werkt het stadsarchief al aan zo’n coronacollectie, maar het roept nu de onmisbare hulp van het publiek in.

Ons hele land en de rest van de wereld staan op z’n kop. Het coronavirus raakt ons allemaal en beheerst momenteel het nieuws. De eerste zorg is uiteraard de gezondheid van iedereen en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Maar er wordt ook geschiedenis geschreven. De meeste Nederlanders zullen zich deze uitzonderlijke periode nog lang herinneren: de sluiting van scholen, winkels, horeca, instellingen, het massaal thuiswerken en lesgeven aan huis, maar ook de sociale cohesie. "Deze herinnering willen we samen vastleggen en levend houden voor de toekomst", laat het stadsarchief weten.

Help mee het verhaal te bewaren

Voor de geschiedschrijving van de toekomst zullen de overheidsarchieven die we nu vormen een belangrijke bron zijn. Maar informatie van particuliere instellingen, bedrijven en individuen is juist ook het bewaren waard. Om die veilig te stellen doet Stadsarchief Breda nu een beroep op het publiek. Wethouder Marianne de Bie van Erfgoed: “Een goed initiatief van het stadsarchief om het dagelijks leven in deze nieuwe werkelijkheid vast te leggen. De mooie dingen en ook de verdrietige dingen: we hebben er allemaal mee te maken en schrijven nu samen geschiedenis.”

Ze vragen Bredanaars mee te helpen door ons foto's, filmpjes of documenten te sturen die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het leven in de stad de omliggende dorpen. Daarvoor kan een speciaal aangemaakt contactformulier worden gebruikt. Dat vind je op de website van Stadsarchief Breda of van de gemeente Breda.

Waar zijn we naar op zoek?

• Foto’s en filmpjes van het leven in de stad in tijden van corona: op straat, maar ook in eigen huis, tuin of op het balkon. Foto’s van de informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties.

• Flyers en posters, met mededelingen over coronamaatregelen e.d. - die kun je uiteraard ook later opsturen, als ze niet meer nodig zijn.

• Opgetekende ervaringen, briefjes, aantekeningen en tekeningen, dagboeken of memoires.

Wat doet het stadsarchief al?

• Digitale bronnen: dit soort bronnen zijn vergankelijk. Alle corona-nieuwsberichten zullen aan het einde van deze crisis snel weer verdwenen zijn. Om ze duurzaam te kunnen bewaren archiveren wij de website van Gemeente Breda en leggen we de gemeentelijke besluitvorming vast.

• Foto (en film): het stadsarchief geeft fotografen de opdracht de situatie in Breda vast te leggen. Die foto’s worden opgenomen in de collectie; zo ook een aantal films. Bovendien worden foto's verworven van amateurfotografen die de situatie in de stad vastleggen.