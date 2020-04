Subsidie van 100.000 euro voor twee Bredase culturele initiatieven

BREDA - Corpo Máquina en Park Zuiderhout ontvangen een flinke subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de eerste ronde van dit jaar werden de aanvragen van deze twee Bredase initiatieven gehonoreerd. In totaal ontvangen zij bijna 100.000 euro

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven verder groeien.

Corpo Máquina

In 2017 richtten choreograaf Guilherme Miotto en jongerenwerker bij R-Newt Amine Mbarkihet het dansgezelschap Corpo Máquina op. Het gezelschap stelt fysieke aanwezigheid en beleving centraal in haar werk en betrekt daarbij ongeschoolde dansers uit specifieke doelgroepen. De voorstellingen dragen bij aan de talentontwikkeling van de (vaak kwetsbare) deelnemers door een bottom-up manier van werken. Door met de toekenning uit de impulsgelden de organisatie te ontwikkelen en versterken hoopt het gezelschap haar talentontwikkelingsprogramma te kunnen uitbreiden en haar zichtbaarheid te vergroten.

Park Zuiderhout

Zorginstelling Park Zuiderhout in Teteringen is een voorbeeld van een niet-culturele partij die een subsidiebijdrage uit de impulsgelden ontvangt om – in nauwe samenwerking met Stedelijk Museum Breda – een interactief kunstproject en residentieprogramma te realiseren. De Adviescommissie spreekt van een 'integrale aanpak die de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg stimuleert en een voorbeeldfunctie heeft voor andere cultuur- en zorginstellingen in Brabant.'