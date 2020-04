Foodstoet wacht de nieuwe maatregelen niet af: streep door editie van 2020

BREDA - Volgende week dinsdag maakt premier Rutte bekend of en op welke manier de huidige coronamaatregelen worden verlengd. Maar Foodstoet wacht die beslissing niet langer af. Voor hen is duidelijk dat de editie van 2020 die gepland stond voor 12, 13 en 14 juni niet door kan gaan. De organisatie is op zoek gegaan naar een nieuwe datum voor 2021.

Alle evenementen tot 1 juni mogen niet doorgaan. En dat betekent dat de situatie voor de Foodstoet lange tijd nog onduidelijk was. Dat evenement stond immers gepland voor het weekend van 12 juni. Maar nog voordat er meer duidelijkheid is over de verlenging van de maatregelen, heeft de organisatie besloten een streep door het evenement te zetten. Voor hen is duidelijk dat het evenement niet op verantwoorde manier kan worden gehouden in juni.

Stilzitten doet de organisatie nu niet. Zij zijn al volop bezig met de organisatie van de Foodstoet in 2021. "In goed contact met de gemeente Breda en al onze fantastische trucks, zijn we al op zoek naar een geschikte datum in 2021 zodat we onze Frency Foodexperience kunnen uitrollen in fantastisch Breda. En jawel hoor; we hebben al de toezegging dat dit op het Schoolakkerplein zal gaan gebeuren. De plek waar alle voorbereidingen voor klaarliggen en waar we graag met jullie een van de mooiste weekenden van 2021 willen gaan neerzette", laat de organisatie weten.