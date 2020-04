Grote Stay-At-Home-quiz voor alle Bredanaars: Wie wordt de Baas van Breda?

Wie wordt Baas van Breda? Daar komen we vrijdagavond 24 april achter. Dan wordtn de 'Baas van Breda' georganiseerd: een grote Stay-at-Home-Stadsquiz. Markante Bredanaars verzorgen vragen en opdrachten voor jong en oud en vanuit de Mezz komt een livestream van 'De Slimste Bredanaars' themaquizzen gepresenteerd door bekende Bredanaars.

Initiatiefnemer Martijn Schraven is het thuiszitten inmiddels meer dan beu. " Natuurlijk snapt iedereen het nut en de noodzaak, maar we missen de rest van Breda zo!" Daarom bedacht hij de Baas van Breda. "Bij de totstandkoming van de quiz zijn inmiddels talloze leuke Bredanaars betrokken. De mannen van Quiz'm hosten vanuit de Mezz drie uur livequizzen." Ook hoopt Schraven er de lokale horeca een beetje mee te steunen. "In het kader van Support Your Locals moedigen we deelnemers aan om het extra gezellig te maken met een besteld hapje en drankje van één van de deelnemende horecagelegenheden. Het wordt een bijzonder gezellige avond samen, maar toch apart!"

Meedoen

Meedoen aan de Baas van Breda is gratis. Je kunt je inschrijven als team met vrienden, familie, buren, collega's en kennissen. "Echte slimmeriken zorgen ervoor dat het team bestaat uit jong en oud en zo veelzijdig mogelijk is zodat categorieën als sport, kunst, cultuur, spiritualiteit, muziek, actualiteit, Breda zijn gecovered, maar ook uit deelnemers zijn die een beetje op de hoogte zijn van de nieuwste hypes." Strijd met elkaar, gescheiden maar toch samen, om mooie prijzen en de eretitel 'Baas van Breda'.

Livestream

Gedurende de avond hosten Peter de Jong en Erik van Elk live vanuit de Mezz op hun eigen sympathieke manier een drie uur durende livestream met drie themaquizzen: Breda, sport en muziek. Bekende Bredase presentatoren als Sjoerd Mossou en Jacques Hendriks schuiven – op gepaste afstand – aan om de breinbrekers met de teams te delen. Voor je team betekent dit dat je sport- muziek- of Bredakenners aanwijst om de live-quiz te spelen terwijl de rest de andere vragen en opdrachten doet. Op www.baasvanbreda.nl vind je alle informatie over de quiz en kun je je aanmelden.