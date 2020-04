Domper voor 1250 Breda kinderen: Brakkenfestival gaat definitief niet door

BREDA - De organisatie van het Brakkenfestival heeft de editie van 2020 definitief afgelast. Het evenement zou worden gehouden van 13 tot en met 17 juli. Er komen jaarlijks zo'n 1250 Bredase kinderen op af.



"Het is momenteel onveilig om het festival door te laten gaan. We vinden de gezondheid van de kinderen en onze vrijwilligers het belangrijkst. We respecteren dan ook de afstandsnormen en hygiëneregels die de regering heeft opgelegd en daarom hebben besloten om het Brakkenfestival dit jaar af te lassen" aldus Sander van Alphen, projectcoördinator Brakkenfestival vanuit Surplus Welzijn. De organisatie neemt in 2020 de tijd voor een extra leuke 2021 editie. Zo lanceert de organisatie een nieuwe website en hebben zij ook een aantal verrassingen in petto die zij in de aanloop naar 2021 bekend maakt.



Brakkenfestival

Het Brakkenfestival is een initiatief van Surplus Welzijn dat bestaat sinds 1988. Het is een grootschalig evenement voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onder leiding van deskundige vrijwilligers een week lang, in de eerste week van de basisschoolvakantie, plezier maken. Het evenement is het grootste kinderevenement van Brabant en uniek in haar soort. Meer informatie is te vinden op www.brakkenfestival.nl.