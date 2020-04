Bingo spelen en tegelijkertijd de voedselbank steunen: Het kan met de Bingo Show

BREDA - Vanuit je eigen tuin, woonkamer of bed bingo spelen, en daarmee tegelijkertijd een goed doel steunen. Dat is het idee van de Knotsgekke Online Bingo Show die zondag wordt georganiseerd in samenwerking met de Avenue.

De Bingo Show is een initiatief vanuit Tilburg. Normaal houdt de organisatie feestelijke bingo-avonden voor jongeren. Maar in de coronacrisis is het initiatief omgetoverd tot een online versie. Daarvan werd de eerste editie afgelopen week al gehouden in Tilburg. Alle kaarten werden verkocht, wat betekende dat niet alleen veel mensen een gezellige avond hadden, maar ook dat de organisatie 750 euro kon doneren aan de Voedselbank. Zondag staat de tweede editie van het evenement op de planning. En die wordt in samenwerking met de Avenue speciaal gehouden voor Bredanaars.

Meedoen

Bingokaarten kosten 5 euro. De opbrengsten van de kaarten gaan naar de voedselbank. Je kunt de bingo volgen via een livestream. Wanneer je Bingo hebt, kun je 'inbellen'. Zo is er dus direct contact tussen de organisatie en de deelnemers. Van de livestream wordt bovendien een gezellig feestje gemaakt, die ook leuk is om te volgen als je niet mee doet.

Kaarten koop je hier.