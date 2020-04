Geen Koningsdag maar Woningsdag: dit is er te doen

BREDA - Geen vrijmarkt in het Valkenberg. Geen muzikale optredens. En geen 538 Koningsdag op het Chasséveld. Koningsdag zal dit jaar in Breda onherkenbaar zijn. Door bijna alle lokale activiteiten is een streep gezet. In plaats van Koningsdag, zal er dit jaar Woningsdag worden gevierd. In dit artikel vind je het nationale programma én enkele lokale initiatieven.

De viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander krijgt door de coronacrisis een heel ander karakter. De meeste geplande activiteiten zijn in het hele land geannuleerd. De lokale, Bredase Oranjecomités hebben aangegeven geen digitale activiteiten te organiseren. Wel organiseert oranjevereniging Ulvenhout onder andere een kleurplatenwedstrijd voor kinderen.

Woningsdag

Door heel het land luiden om 09.45 uur de klokken, dus ook in Breda. NOS toont op de televisie een terugblik van de afgelopen zes Koningsdagen. Om 12.00 uur gaat de digitale kleedjesmarkt van start. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om een digitale brief aan de koning te sturen. Ze kunnen zij hem feliciteren en vertellen wat corona met hen doet. De brieven worden gebundeld en 's middags aan de koning aangeboden. Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een nationale thuis-toost. Gezamenlijk kunnen dan alle Nederlanders het glas heffen op die koning, die 53 jaar wordt.

Koningsdag @ Ceresplein

De bewoners van appartementencomplex De Drie Hoefijzers wilden Koningsdag 2020 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseerden een aantal van hen een feestje. Op de binnenplaats van het complex draaien van 17.00 uur tot 22.00 uur vijf verschillende dj's. Om aan iedereen zijn smaak te voldoen, worden er verschillende muziekstijlen gedraaid. Om het helemaal af te maken vindt er ook een heuse lichtshow plaats.

538 Koningsdag in huis

Ook dit jaar zou 538 tijdens Koningsdag weer terugkeren naar het Chasséveld in Breda. Helaas kan dat nu niet door gaan. Daarom komt 538 met een alternatief. Het nieuwe, gratis en coronaproof Oranjefeest van 538 volg je maandag 27 april live van 15.00 uur tot 18.00 uur op Radio 538, TV 538, SBS6, KIJK.nl, YouTube, de 538-app of op 538.nl! Vanuit je eigen huis, tuin of balkon kan je genieten van optredens van nationale én internationale artiesten. De complete line-up wordt binnenkort bekendgemaakt, maar Anne-Marie, 538-dj Martin Garrix, Sheppard, 538-dj Tiësto, Duncan Laurence, Davina Michelle, DI-RECT, Chef'Special, Emma Heesters, Rolf Sanchez, 538-dj's Lucas & Steve én internethit Orgel Joke zijn er sowieso bij.

