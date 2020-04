Van bloemen tot knutselwerkjes: Bredanaars blijven ouderen steunen

BREDA - Bloemen, tekeningen, chocolaatjes en spandoeken. Op allerlei manieren wordt ouderen en patiënten in Breda al sinds de start van de coronacrisis een hart onder de riem gestoken. Zo ook vandaag weer. Deze keer waren het de docenten van de Nutsbasisschool Burgst die knutselwerkjes van de leerlingen rond brachten in Breda.

Net al veel andere Bredanaars wilden ook de leerkrachten en kinderen van Nutsbasisschool Burgst in Breda graag iets door voor de medewerkers en patiënten in de zorg. Zij zijn daarom afgelopen week aan het knutselen gegaan. De knutselwerkjes die gevuld zijn met lieve en mooie teksten werden vandaag door de leerkrachten rondgebracht. Onder andere bij Revant medisch specialistische revalidatie in Breda, Het beemdhuis, het Annafrij huis en De Kleine Hoeve in Breda hangen nu de kunstwerkjes van de leerlingen. Leerkracht Karin van Hengel is enthousiast over hoe ze er ontvangen werden. "De medewerkers en patiënten vonden de werkjes super mooi, en gaan ze een mooi plekje geven!"

Steun

Al sinds het begin van de coronacrisis doen zowel kinderen als volwassenen veel moeite om ouderen en patiënten een hart onder de riem te steken. Want vooral bij de seniorencomplexen vallen harde klappen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Omdat de bewoners kwetsbaar zijn, mogen ze al weken geen bezoek meer ontvangen. Daardoor is de eenzaamheid voor veel Bredase ouderen groot. Eerder werden er onder andere al paaseitjes en tulpen rondgebracht om ouderen een hart onder de riem te steken, en ook veel muzikanten gaan langs de complexen om ouderen van vermaak te voorzien.