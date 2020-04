Bredase kinderen maken indruk tijdens KinderTrendrede in thema van technologie

BREDA - Alsof ze in een glazen bol keken. Met uitspraken als ‘Technologie moet samen met mensen’, en ‘Het is belangrijk dat we langer durven na te denken over een goede oplossing dan te kiezen voor een snelle oplossing’, sprak de groep Bredase kinderen gisteren visionaire woorden in hun KinderTrendrede, die live gevolgd werd door onder andere wethouder Marianne de Bie.

Geheel in Corona stijl was de derde KinderTrendrede gisteren Live te volgen op Zoom. Een groep van 12 kinderen uit alle delen van de stad, in de leeftijd van tien tot dertien jaar had zich de afgelopen zes maanden gebogen over de staat van de stad, de trends en het ideale toekomstbeeld, en droegen die voor aan het online publiek dat vanuit huis meekeek en klapte.

Alternatieve troonrede

De KinderTrendrede is een soort alternatieve troonrede. Het is het zusje van de nationale Trendrede die ieder jaar in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam wordt voorgedragen, een belangrijk trenddocument voor landelijke politieke partijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De KinderTrendrede is hard nodig, want “als we niet nadenken over wat er in onze toekomst gaat gebeuren en alles al verpesten, is er helemaal geen toekomst meer voor ons over,” legt deelnemer Arlynn Veldink uit in de live uitzending. Precies dat zag Erica Bol van Teach the Future drie jaar geleden ook. “Jongeren zíjn de toekomst, dus juist zij moeten meepraten over hoe zij die toekomst het liefst zien.” Samen met trendwatcher Tony Bosma en PakhuisB startte ze drie jaar geleden de KinderTrendrede.

Technologie was hét thema van dit jaar. Die is op zichzelf saai, streng en controleert ons, vinden de kinderen. “Daarom moet die samengaan met mensen. Dan kunnen er toffe nieuwe dingen ontstaan, droeg Rihab Makan voor. Ook wethouder Marianne de Bie viel op dat de kinderen hun pijlen op technologie richtten. “Doordat we in Zoom bij elkaar kwamen, voelde je het ook letterlijk,” zegt De Bie. Vooral de verbinding die de kinderen legden tussen technologie en tijdvertraging maakte indruk op De Bie. “Technologie gaat vaak over snelheid, over geen contact meer hebben met elkaar. Maar de kinderen lieten zien dat technologie en tijdvertraging samen moeten gaan, dat we tijdvertraging nodig hebben, om te bedenken waar we nou eigenlijk mee bezig zijn.”

Serieus

Breda neemt de kinderen serieus. Op 16 mei 2019 tekenden alle partijen van de gemeenteraad van Breda een motie waarin ze afspraken dat de wethouder ieder jaar aan de kinderen moeten laten weten wat ze met hun adviezen heeft gedaan. Terecht vinden de kinderen zelf. “Wij hebben een hele andere kijk op dingen. Denken niet vanuit problemen zoals veel volwassenen doen. Laat kinderen daarom meer lesgeven aan volwassenen. Kinderen geven namelijk wel eerlijk hun mening,” las Afsaneh voor uit de KinderTrendrede.

Maar de Bie wil een stap verder. “Ik heb geleerd dat je voorzichtig moet zijn om je eigen volwassen interpretatie te geven van wat kinderen vinden en ik heb het idee losgelaten dat ik het als volwassene wel weer beter weet.” Ze nodigt de kinderen van de KinderTrendrede uit om een paar keer per jaar met haar bij elkaar te komen om verder na te denken over de adviezen die ze geven. Een soort kinderraad dus. Ik wil verder puzzelen met ze, hoe zouden we dat nou kunnen doen, een anti-pestclub oprichten? Ik heb daar wel ideeën over, maar past het bij wat de kinderen denken? Ik ben geen kind meer, ik heb de kinderen nodig.”

De KinderTrendrede is te vinden en downloaden op http://www.kindertrendrede.nl/index.html

TEKST DOOR STEFANIE VERMEULEN