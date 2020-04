Bredase filmmaker wint NL Award voor beste documentaire met 'Schapenheld'

BREDA - De documentaire 'Schapenheld' van de Bredase filmmaker Ton van Zantvoort heeft de NL Award gewonnen voor beste documentaire van het jaar. De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen.



In 'Schapenheld' zien we hoe schaapsherder Stijn Hilgers uit Goirle met zijn kudde door Brabant reist en een eerlijk en duurzaam bestaan leeft met zijn vrouw en twee kinderen. Maar dit leven is verre van makkelijk. De jury is enorm enthousiast over de productie. "De documentaire van Van Zantvoort is een mooi document met nationale relevantie. (...) Vanaf het eerste beeld word je onweerstaanbaar meegevoerd in de ontwikkelingen. Het is knap hoe de makers erin slagen om dichtbij te blijven."



'Schapenheld' (Omroep Brabant, KRO-NCRV) was genomineerd in de categorie beste documentaire samen met 'Opgeve: amme nooit nie' (Omroep Zeeland) en 'Mannen in zwart – in de schaduw van de muziek '(L1). De NL Award zou aanvankelijk worden uitgereikt door minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens het NL Media event, maar dit werd afgelast vanwege het Coronavirus. De minister geeft vanuit Den Haag aan dat hij er natuurlijk graag bij geweest zou zijn. "Ik ben ervan onder de indruk hoe regionale omroepen in deze tijd hun belangrijke en drukke taak vervullen om mensen in hun regio te informeren en te verbinden", aldus Slob. "En ik ben opnieuw verheugd over de kwaliteit van de regionale producties die dit jaar zijn beloond met een NL Award."



'Sheep Hero' zoals de Engelse titel luidt, werd het afgelopen jaar geselecteerd door meer dan 75 gerenommeerde internationale film festivals en won maar liefst 16 prijzen en 35 nominaties.

Je bekijkt de documentaire hier.