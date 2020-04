Zo zien de straten van Breda eruit tijdens Koningsdag 2020

BREDA - Normaal gesproken zou onze stad vandaag volledig oranje gekleurd zijn. In het park zouden kinderen zich verzamelen om hun speelgoed te verkopen, op het Chasséveld zouden duizenden mensen los gaan tijdens 538 Koningsdag. Helaas zijn alle evenementen dit jaar door het coronavirus afgelast. En dat doet pijn. Veel inwoners proberen er ondanks alles dan ook het beste van te maken. Wesley van der Linde legde de straten van Breda vast tijdens Koningsdag 2020. Een tafereel dat we, hopelijk, de komende jaren niet meer terug gaan zien.

Dit jaar is het in het Valkenberg druk met jonge eendjes in plaats van mensen.

Normaal zou het in het park vol liggen met kleedjes, maar dit jaar niet.

Toch komen mensen met creatieve oplossingen.



Een leeg Chasséveld.. Normaal zou hier een groot feest gebouwd worden.

Gelukkig heeft 538 Koningsdag een alternatief op bedacht. Lees daar hier meer over.

Ook de binnenstad wemelt het niet van in oranje geklede mensen.

De vlag hangt bij de Grote Kerk 'gewoon' buiten.



Eveneens schitteren aan veel Bredase woningen de vlag en wimpel.