Breda Barst hakt knoop door: jubileumeditie uitgesteld naar 2021

BREDA - De jubileumeditie van festival Breda Barst dit jaar niet door. De organisatie kondigt vandaag aan dat het festival wordt verplaatst naar zaterdag 18 en zondag 19 september 2021.



Ondanks dat de overheid vergunningsplichtige evenementen vooralsnog tot 1 september 2020 verbiedt, heeft het bestuur van Breda Barst besloten de editie van dit jaar nu al af te zeggen. "We waren uiteraard al volop bezig met de voorbereidingen van het festival, maar we zijn nog nauwelijks financiële verplichtingen aangegaan. Op dit moment is het voor ons dus nog relatief eenvoudig het festival een jaar op te schuiven. Indien we nu door zouden gaan met de organisatie voor september 2020 nemen we als stichting een veel te groot risico. Iets wat wij niet kunnen en willen", aldus Breda Barst. "Het belangrijkste is dat we dit virus samen onder controle krijgen en hier goed uitkomen."



Geschiedenis Breda Barst

De eerste editie van Breda Barst was op 24 juni 1995. De eerste drie, nog betaalde, edities vonden plaats op het terrein van de voormalige Chassé-kazerne. Nadat in 1998 het festival niet door kon gaan, omdat er volop gebouwd werd op het terrein en er nog geen nieuwe locatie was gevonden, verhuisde Breda Barst in 1999 naar het Valkenbergpark en werd het festival gratis toegankelijk. In 2002 groeide Breda Barst uit naar een tweedaags festival en sinds 2006 vindt het jaarlijks plaats in het derde weekend van september.



Breda Barst staat nog steeds garant voor twee dagen vol pop, rock, metal, hiphop en dance. In het Bredase stadspark Valkenberg komt een mooie mix van regionaal en lokaal talent en gevestigde artiesten samen. Daarnaast biedt Breda Barst ook theater, een gevarieerd aanbod van lekker eten, een gezellige markt en een speciaal programma voor kinderen onder de noemer 'Mini Barst'. In 2021 vindt de 25ste editie van het festival plaats.