Streams stromen binnen voor nieuw Bredaas nummer 'Parel van het Zuiden'

BREDA - De videoclip van 'Parel van het Zuiden' staat nog geen 24 uur op YouTube, maar is al duizenden keren bekeken. Dat het zo hard zou gaan, had producer, DJ en rapper Amresh Autar bijna niet durven dromen. Maar het is wel waar hij op hoopte. "Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en een hart onder de riem te steken. Super leuk om te zien dat dat lukt!"

Het idee voor Parel van het Zuiden kwam van twee Bredase ondernemers die door de coronacrisis hun deuren noodgedwongen moesten sluiten. "Ik raakte met hen aan de praat, en zij opperden het idee om een nummer te maken om de ondernemers maar ook de zorgverleners een hart onder de riem te steken", legt Autar uit. "Ik was daar heel enthousiast over en heb er toen wat bevriende muzikanten bij betrokken. Zo ging het balletje rollen."

Parel van het Zuiden

Uiteindelijk werkten er zeven muzikanten mee aan het nummer 'Parel van het Zuiden'. Namelijk Davy Oonincx, Marlieke van Schaik, Nick Mathon, Amresh Autar (DaSix), Joost Blatter, Ferdinand Schmutzer en Sjaak Janssen. Samen noemen ze zich Nul-7-Zes. "De start van het hele proces was zo'n drie weken geleden. Toen ben ik samen met Davy en Marlieke gaan jammen en schrijven." De creatievelingen schreven zo samen de tekst voor 'Parel van het Zuiden'. "Iedereen die ik het liet horen was enthousiast en vond het super goed klinken", vertelt Autar. "Wat ik er uiteindelijk zelf vooral zo mooi aan vindt, is hoeveel stijlen erin zitten. Het gaat van R&B naar pop en rap, en Marlieke nam ook haar countryinvloeden mee. En de saxofoon speelt ook een belangrijke rol. Daardoor is het een heel uniek nummer geworden."

Bovendien is naast het nummer ook een videoclip gemaakt. "Dat hadden we vooraf helemaal niet bedacht. Ons plan was gewoon om een nummer te maken. Maar doordat er steeds meer mensen bij betrokken raakten, werd er steeds meer mogelijk. Zo is het nu uitgebracht door een label, hebben we een videoclip kunnen maken en kregen we ook een shirtsponsor. En dat allemaal vrijwillig, want niemand verdient hier iets aan."



Streams

De videoclip van 'Parel van het Zuiden' staat sinds dinsdagavond 28 april online. "Dat was echt wel een spannend moment. Maar we zagen in de eerste uren al duizenden streams, dus dat is heel leuk! Want het liefst willen we er zoveel mogelijk mensen mee bereiken en een hart onder de riem steken." Als het nummer écht heel vaak gestreamd wordt, kan het nummer zelfs geld op gaan leveren. In dat geval zal dat gedoneerd worden aan het goede doel. "De Koninklijke Horeca Nederland is een noodfonds voor de horeca aan het oprichten. Als we geld verdienen met ons nummer, gaat het daar naartoe!"

Het nummer luister je hier op Spotify.