Quarantaine Sessions sluiten af met liveshow vanuit de Koepel

BREDA - De afgelopen vijf weken konden Bredanaars altijd het weekend starten met de Quarantaine Sessions. De grote liveshow door meerdere DJ's werd steeds vanuit een andere opvallende plek in of rond Breda gestreamd. Vrijdag staat het slotstuk op de planning. Dan draaien de DJ's vanuit de Koepel.

Elke vrijdag tussen 17:00 uur en 20:00 uur was het afgelopen weken een groot feest op de kanalen van DJ DINA van Diest en InBreda. Met de Quarantaine Sessions by DINA vanaf de meest prachtige locaties in en rond Breda zorgde de DJ samen met andere DJ's voor de muzikale invulling van de vrijdagmiddagborrel.

De liveshow startte 'simpel' op het dakterras van DINA. Daarna volgde More-Itz in Drimmelen, STRND, Breda International Airport en de KMA. En de Koepel is vrijdag het slotstuk. "De vrienden van First Impression verzorgen de show vanuit de Koepel en voor deze editie hebben we ervoor gekozen om een stuk langer door te gaan dan afgelopen weken. Je kunt tot 23:00 uur genieten van de sets van deze dj's."

Afgelopen

Na vrijdag zijn de Quarantaine Sessions dus afgelopen. Ben van Oosterbosch van Boost productions legt uit waarom. "Er zijn natuurlijk nog veel toffe locaties te bedenken, maar het kost iedere week veel tijd en voorbereidingen. We hadden vooraf al gepland dat dit de laatste keer zou zijn, dus we pakken er flink voor uit." Mogelijk gaat het later op een andere manier nog verder.

Je volgt de show vrijdag via twitch.tv/dinavandiest of via Facebook.

De line-up is als volgt:

• Dannic

• Sophie Francis

• Sandro Silva

• Dina van Diest

• Green Tree

• Joe Stone

• Hurll House

• Cor Fijneman

• Music Atelier



Mede mogelijk gemaakt door:

Boost Productions Pull Productions VeeMee visuals InBreda

Futuredome Events First Impression audiovisueel