Zo kun je tijdens 4 mei 'coronaproof' herdenken

BREDA - Door de coronacrisis ziet heel de wereld er momenteel een stuk anders ook. Ook de jaarlijkse 4 mei herdenking kan niet op de 'normale' manier doorgaan. Gelukkig zijn er een hoop alternatieven om alle oorlogsslachtoffers te herdenken.

Kranslegging in Breda

Normaliter is het college van B&W vertegenwoordigd in de OLV ten Hemelopneming kerk in Prinsenbeek, in Ulvenhout met een kranslegging bij het monument bij het oude gemeentehuis aan het Wilhelminaplein, in de Sint Willibrorduskerk in Teteringen en natuurlijk in park Valkenberg in het centrum van Breda. Alle herdenkingsbijeenkomsten zijn als gevolg van het coronavirus afgelast. Maar namens het gemeentebestuur, de Bredase gemeenschap en door de diverse organiserende comités worden er bij bovengenoemde locaties wél kransen gelegd. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van publiek en in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Burgemeester Paul Depla houdt bovendien wel zoals gebruikelijk een toespraak; dit keer via de digitale weg. Deze zal op 4 mei aan het begin van de avond via de diverse gemeentelijke social media-kanalen worden gepost.

Televisie

Ook dit jaar leggen koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 4 mei een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Dit keer zonder publiek. Het koningspaar zal alleen door premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet vergezeld worden. De Nationale Herdenking wordt live uitgezonden door NOS. Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam spreekt Arnon Grunberg in De Nieuwe Kerk de 4 meivoordracht uit. Na de herdenking volgt een speciaal uitzending van Theater Na de Dam. Later op de avond wordt het ontsteken van het Vrijheidsvuur live uitgezonden door de NOS.

Thuis-taptoe

Het Amsterdamse 4 en 5 comité roept professionele en amateur­ muzikanten op om overal in de stad op de avond van 4 mei, om één minuut voor acht, met de ramen open of op het balkon de traditionele taptoe­signaal te spelen. Daarna volgen twee minuten stilte. De blazers wordt geadviseerd om exact om 19.58 uur en 30 seconden te beginnen.

Vrijheidsvuur

Vanuit Wageningen wordt jaarlijks in de nacht van 4 op 5 mei het Vrijheidsvuur door lopers verspreid over heel Nederland. Op 4 mei vanaf 21.00 uur is het mogelijk om vanuit huis het Vrijheidsvuur (een fakkel, een kaart, een lichtje, of digitaal) door te geven aan vrienden en familie. Via vrijheidsvuur.nl kun je zelf een video opnemen waarin je het Vrijheidsvuur doorgeeft. Deze video kun je vervolgens met een persoonlijk bericht posten op social media.

Digitaal bloemen leggen

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept mensen op virtueel bloemen te leggen bij een van de 3900 oorlogsmonumenten in het land. In Amsterdam zijn er 443 oorlogsmonumenten: leg bijvoorbeeld een bloem bij het Anne Frank Monument op de Westermarkt of bij het monument '43 kinderen' op het schoolplein van het Amstellyceum aan de Mauritskade. Uiteraard kun je ook kiezen uit de Bredase oorlogsmonumenten. Bij 75 oorlogsmonumenten kun je echte bloemen laten leggen. Voor 4,50 euro legt een vrijwilliger een bosje tulpen neer.

Vlaggen

Gemeente Breda geeft gehoor aan de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en hangt op 4 mei de vlag de hele dag halfstok ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei hangt de vlag uit om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. Aan iedereen in Breda de vraag dit initiatief te volgen, zodat er zowel op 4 als op 5 mei een zee van vlaggen in Breda te zien is.