Bevrijdingsdag zonder festivals, Breda roept inwoners op de vlag buiten te hangen

BREDA - Dit jaar viert en herdenkt Nederland dat we 75 jaar bevrijd zijn. Een bijzonder jaar dus. En omdat het een lustrum is, is 5 mei dit jaar een landelijke vrije dag. Maar door het coronavirus kan 5 mei niet 'normaal' gevierd worden. Daarom zijn er verschillende online alternatieven en tv-uitzendingen.

Bevrijdingsdag wordt traditiegetrouw gevierd met bevrijdingsfestivals. Vooral wanneer het een lustrum is, want dan is 5 mei een landelijke vrije dag. Helaas kunnen vanwege de coronacrisis de geplande bevrijdingsfestivals niet doorgaan. De NOS en de ambassadeurs van de Vrijheid staan daarom op een andere manier stil bij de viering van de vrijheid.

Feestje thuis

Ter vervanging van het Concert aan de Amstel zendt de NOS uit vanuit de foyer van Theater Carré. Artiesten als Roel van Velzen en Simone Kleinsma zullen optreden. Daarna volgt een terugblik op eerdere 5 meiconcerten. Deze bevrijdingsspecial wordt om 20.35 uur uitgezonden op NPO1.

Mini-docu's

Hoewel het Bevrijdingsfestival niet doorgaat, staan Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam, de Ambassadeurs van de Vrijheid dit jaar, toch stil bij 75 jaar vrijheid in Nederland. Online en via social media laten de ambassadeurs op 5 mei van zich horen. Het Nationaal Comité hoopt dat heel Nederland zich hier online bij aansluit door via social media te laten weten hoe zij stilstaan bij 75 jaar vrijheid.