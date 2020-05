Paul Maassen speelt 4 en 5 mei een speciaal concert op de klokken van de Grote Kerk

BREDA - Op 4 en 5 mei is er op de klokken van de Grote Kerk een speciaal concert te horen van stadsbeiaardier Paul Maassen. Hij stelde met behulp van Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda en het Klokkenluidersgilde Breda een aangepast programma samen omdat de jaarlijkse activiteiten vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan.

De jaarlijkse dodenherdenking in het Valkenberg kan door de coronacrisis niet in zijn reguliere vorm doorgaan. Ook het gebruikelijke concert daarna in de Grote Kerk kan niet plaatsvinden. Daarom vond stadsbeiaardier Paul Maassen dat er een alternatief moest komen. Samen met Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda en het Klokkenluidersgilde Breda heeft hij een gewijzigd programma samengesteld.

Dodenherdenking

Voorafgaand aan de herdenking op 4 mei geeft Maassen om 19.15 uur een stemmig concert op het carillon van de Grote Toren. Vervolgens wordt er om 19.45 uur door het Klokkenluidersgilde 'geklept' met de 3750 kilo wegende Breda-Nassauklok. Kleppen is een bijzondere manier van het luiden van een klok.

Trompettist Koen van den Heijkant speelt om 19.59 uur vanaf de Grote Toren het Taptoe-signaal, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna speelt de stadsbeiaardier het Wilhelmus, gevolgd door een kort concert tot 20.30 uur.

Bevrijdingsdag

Ook op Bevrijdingsdag zullen er klokken klinken vanaf de toren. De stadsbeiaardier speelt van 11.00 tot 12.00 uur zijn reguliere marktconcert, maar dan met muziek gerelateerd aan 75 jaar bevrijding. Vervolgens wordt de Breda-Nassauklok geluid. Dit gebeurt samen met een simulatie van het vijfgelui van de zwaarste klokken van de beiaard, zoals Breda tot begin 20e eeuw kende. Ook de klok van de Waalse kerk wordt op dit tijdstip geluid.