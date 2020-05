SP pleit voor uitvaarten in de Mezz of het Chassé Theater

BREDA - Mensen moeten vanwege de corona-maatregelen in hele klein kring afscheid nemen van overleden dierbaren. Door diezelfde maatregelen worden er onder andere bij de Mezz, het Chassé Theater en Podium Bloos geen voorstellingen gegeven. Daarom pleit de SP voor grotere 'coronaproof' uitvaarten in de zalen van deze podia.

Tijdens de coronacrisis moeten mensen in hele kleine kring afscheid nemen van hun overleden dierbaren. De nabestaanden worden dan ook voor de onmogelijke maar noodzakelijke keuze gesteld wie er aanwezig mag zijn bij zo'n plechtigheid. Toch is het volgens de SP mogelijk om, rekening houdend met de maatregelen, in groter verband de laatste eer te bewijzen aan overledenen.

De partij denkt hierbij aan een samenwerking tussen de uitvaartbranche en de diverse Bredase podia, die momenteel toch gesloten zijn. De zalen zouden gebruikt kunnen worden voor uitvaartsplechtigheden en op die manier ruimte bieden aan een grotere kring van nabestaanden. De SP hoopt dat de gemeente bereid is het idee onder de aandacht te brengen bij podia waarmee Breda een subsidierelatie heeft. Ook willen zij graag weten of er naar andere mogelijkheden gekeken wordt waardoor er meer nabestaanden aanwezig kunnen zijn.