Breda Jazz Festival hakt knoop door: geen alternatief evenement in september

BREDA - Er komt geen alternatief Jazzfestival in september. Dat heeft de organisatie van het festival in nauw overleg met de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland besloten.

Tot vandaag was het nog een optie om het afgelaste festival na de zomer alsnog door te laten gaan. Maar vandaag is de knoop doorgehakt. Er komt geen Breda Jazz Festival in september. De strenge regels die waarschijnlijk gaan gelden voor evenementen na 1 september zijn hierbij doorslaggevend. Met sponsors, horeca, gemeente en andere stakeholders gaat de organisatie zich voorbereiden op 2021. Dan wordt de 50e editie van het festival gevierd.

"De afgelopen weken hebben we regelmatig contact gehad met Gemeente Breda en onze contacten binnen Koninklijke Horeca Nederland over de mogelijkheden van het organiseren van een alternatief Jazzfestival in september. We waren hier allemaal enthousiast over", vertelt voorzitter Bart Wouters. "Toen duidelijk werd dat er tot september geen evenementen mogen worden georganiseerd, is dit enthousiasme omgeslagen in realistische zorgen."

Breda digiJazz Festival

Het komende Hemelvaartweekend wil de organisatie niet ongemerkt voorbij laten gaan. "We zijn bezig met een digitaal programma. Daar staan in ieder geval de opening op donderdag en afsluiting van het festival op zondag op. Houd dus onze Facebookpagina in de gaten", zegt Bart Wouters.