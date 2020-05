Bredase carnavalsverenigingen: 'Hou rekening met carnaval in coronaroutekaart'

BREDA - Omdat 'massale evenementen' niet mogen plaatsvinden totdat er een vaccin voor het coronavirus is, is de toekomst van carnaval 2021 nog onzeker. Daarom heeft de Bredase Federatie Carnavalsverenigingen de gemeente gevraagd om rekening te houden met carnaval in de zogenaamde 'coronaroutekaart'.

Grote evenementen mogen pas weer plaatsvinden als er een vaccin tegen COVID-19 is. Dat stelt minister Hugo de Jonge in een brief over de versoepeling van de maatregelen. Dit kan echter ook verstrekkende gevolgen hebben voor carnaval 2021. Verschillende carnavalsorganisaties zijn zich al wel aan het beraden over de opstart van het komende carnavalsseizoen. "Onduidelijk is of carnaval onder de noemer van 'massale evenementen' geschaard wordt. Op basis van de rol die carnaval toegedicht wordt in de initiële verspreiding van het coronavirus, stemt ons niet hoopvol", aldus de Bredase Federatie Carnavalsverenigingen (BFC).

Daarom zocht de BFC contact met de gemeente. Burgemeester Depla heeft intern aangegeven, dat de gemeente hierbij strikt de richtlijnen van de regering en het RIVM volgen. Carnaval staat volgens Veronique van Duuren, evenementencoördinator van de gemeente, nog niet expliciet op de agenda. De federatie heeft de gemeente dan ook verzocht rekening te houden met carnaval in de zogenaamde 'coronaroutekaart'.