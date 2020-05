Pop-up tentoonstelling met positieve posters trekt langs Bredase pleinen en parken

BREDA - Heb jij die posters met positieve boodschappen gespot in de stad? Met het project Stay Sane, Stay Safe, probeert cultuurorganisatie Graphic Matters alle Bredase zorgmedewerkers, vakkenvullers, pakketbezorgers, vuilnismannen en bewoners een hart onder de riem te steken. Daarom reizen ze vanaf deze week met een opvallende pop-up tentoonstelling langs Bredase pleinen en parken.

De afgelopen weken hingen de straten van Breda vol posters met positieve boodschappen. De kleurrijke posters van het Stay Sane, Stay Safe project zijn een reactie op de coronacrisis. Vanaf deze week reist de opvallende pop-up tentoonstelling met deze posters langs Bredase pleinen en parken. Deze week zijn de posters te bewonderen in Brabantpark en de Heuvel.

De posters maken deel uit van het project Stay Sane, Stay Safe geïnitieerd door ontwerp studio Lennarts & De Bruijn en tekstbureau overdeschreef uit Den Haag. Via de website riepen ze ontwerpers wereldwijd op posters te maken. De posters worden als gratis download aangeboden aan iedereen die zijn medemens en zorgverleners wil steunen. Bijvoorbeeld door een poster voor het raam te hangen. Inmiddels zijn er ruim 1700 posters gemaakt door ontwerpers uit 84 landen.

"In deze gekke tijden wordt creativiteit meer dan ooit gewaardeerd - de wereld snakt naar vindingrijke en creatieve uitingen. Wij dragen ons steentje bij en bedelven Breda met deze positieve posters", legt Dennis Elbers, directeur Graphic Matters uit. Graphic Matters selecteerde 12 posters die de huidige crisis op een treffende manier verbeelden en liet deze door de stad verspreiden in 275 frames van Centercom. "Met dit project veranderen we de hele stad in een gigantische boodschap voor het algemene nut. Als we ons aan deze maatregelen houden, komt het allemaal goed."

Ambitie

Het Stay Sane, Stay Safe project past bij de ambitie van Graphic Matters om iedereen stil te laten staan bij het belang van beeldcultuur in onze maatschappij, en zoveel mogelijk mensen te bereiken met actuele en herkenbare inhoud. En omdat posters nu eenmaal op straat horen volgens de organisatie ontstond er een samenwerking. Graphic Matters organiseert eens in de twee jaar een internationaal festival over grafisch ontwerp, met een programma van tentoonstellingen, workshops, talkshows en events. Hiernaast worden er door het jaar heen verschillende projecten in de openbare ruimte georganiseerd, waarbij de focus ligt op actualiteiten, nieuw talent en de rol van ontwerpers in de samenleving.

Wil jij de expo in jouw wijk of park? Tip dan de organisatie via info@graphicmatters.nl.