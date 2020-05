Streep door KAM is bittere pil voor 2500 Bredanaars die al aangemeld waren

BREDA - De Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) Breda gaat niet door. De organisatie laat met pijn in het hart weten dat het amateurweekend niet door zal gaan. Het evenement stond gepland op 26 en 27 september.

Lange tijd leek het nog erg ver weg: 26 en 27 september. Daarom hield de organisatie van KAM hoop. Mogelijk kon het culturele weekend nog doorgaan. Maar vandaag is de knoop doorgehakt. In overleg met het Chassé theater heeft het bestuur van de KAM Breda besloten om het amateurweekend te annuleren.

"De richtlijnen in verband met het coronavirus, zijn voor de deelnemers en bezoekers van de KAM niet uit te voeren", legt het bestuur uit. "Wij begrijpen dat we de 1,5 meter afstand moeten bewaren, maar voor onze enthousiaste deelnemers en zeer vele bezoekers is het onmogelijk zich daaraan te houden."

Aanmeldingen

Al 74 gezelschappen met maar liefst 2500 amateurs hadden zich aangemeld om deel te nemen aan KAM Breda. De organisatie bedankt hen voor het vertrouwen. Via de website en Facebook zal het bestuur de amateurs en de trouwe bezoekers op de hoogte houden over de volgende editie van KAM. Die wordt gehouden in 2021. Op welke dagen dat zal gebeuren, is nog niet bekend.