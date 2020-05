Foto: The scene of dance

Buiten (paal)dansen aan de Belcrumweg: 'Eindelijk heb ik weer een uitlaatklep'

BREDA - Zo'n twee maanden lang moesten de dansers van Scene of Dance en de paaldansers van de paaldansstudio van Antoni Wanders het doen zonder danslessen op locatie. Het alternatief was thuis in je eentje dansen, of de online lessen volgen die werden aangeboden. Maar uiteindelijk gaat er niets boven écht samen dansen, stelt directeur Wilgo Piqué. Hij is blij dat de lessen sinds 11 mei buiten weer hervat zijn. "Iedereen miste het groepsgevoel."

De maatregelen rondom het coronavirus beperkt iedereen op het gebied van gezondheid. Niet alleen de mensen die directe klachten ervaren door het virus, maar voor het grootste deel een andere groep: mensen die symptoom-vrij zijn maar minder mogelijkheden hebben om te werken aan hun conditie, mentale welzijn en ontspanning. Stichting The Scene biedt verschillende mogelijkheden om jong en oud te ondersteunen door dansactiviteiten in de buitenlucht aan te bieden.



De danslessen buiten bij The Scene aan de Belcrumweg zijn met ingang van 11 mei van start gegaan en vinden plaats op het plein achter het gebouw. Voor het gemak van de deelnemers is er op het plein kunstgras aangelegd.

De eerste week waarin de buitenactiviteiten hebben plaats gevonden was een groot succes. Directeur Wilgo Piqué: "Zowel kinderen als volwassenen geven aan dat ze vooral het groepsgevoel hebben gemist. Ondanks dat iedereen zich netjes aan de 1,5 meter regel houdt, voelen mensen zich nog steeds verbonden door gezamenlijk te bewegen.” De regels die opgesteld zijn volgens het RIVM worden er strikt gehanteerd zodat er veilig en verantwoord lessen verzorgd kunnen worden. De dansdocenten en leerlingen onderling blijven op 1,5 meter van elkaar vandaan en er wordt een maximum van 15 deelnemers per les aangehouden. Daarnaast vindt er vooraf een registratie plaats van alle aanwezigen en zijn er op locatie toezichthouders aanwezig.

Een van de deelnemers vertelt dat ze de afgelopen periode veel stress heeft ervaren door ze haar baan dreigde te verliezen. "Als ik niet lekker in mijn vel zit, dans ik het er normaal gesproken af, maar dat zat er de afgelopen tijd natuurlijk niet in", legt de 25-jarige Mariska uit. : In mijn eentje bewegen werkte niet, omdat ik me alleen maar eenzamer ging voelen. Nu heb ik weer een uitlaatklep en ervaar ik meer energie.”

Paaldansen

Naast 'gewoon' dansen, kan er op het plein ook aan paaldansen worden gedaan. Antoni, eigenaar en docent van Paaldansstudio, geeft er met zijn team buiten les. En daar zijn de dansers enorm blij mee, want thuis paaldansen is voor veel mensen niet mogelijk. Antoni kreeg dan ook veel berichten toen hij online plaatste dat het mogelijk werd om buiten paaldansles te volgen.

“Wat leuk is dat ik ooit begonnen ben bij The SCENE met het geven van mijn eigen paaldanslessen en dat ik daar nu weer terecht kan", legt Antoni uit. "ik ben Wilgo en zijn team dankbaar dat we elkaar zo tijdens de coronacrises kunnen helpen”.