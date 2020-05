Nieuwe Veste opent vandaag de deuren, maar 'struinen tussen de boeken' moet je thuis blijven doen

BREDA - De vestigingen van de Nieuwe Veste zijn sinds vandaag weer geopend. Leden kunnen weer langs komen om fysiek boeken te lenen. Maar dat betekent niet dat leden ook weer onbeperkt tussen de boeken mogen struinen. De Nieuwe Veste roept mensen op om thuis digitaal al een keuze te maken, zodat de tijd die leden doorbrengen in de bibliotheek beperkt blijft.

Vandaag opent de Nieuwe Veste eindelijk weer de deuren. Al is de bibliotheek nooit écht dicht geweest, stelt de Nieuwe Veste zelf. Want online kan iedereen altijd lezen. Maar fysiek boeken lenen moesten leden wel wekenlang missen.

Begin mei kwam daar al verandering in. Toen lanceerde de Nieuwe Veste zijn afhaalservice. Boeken konden online worden opgevraagd en afgehaald worden op het afhaalpunt. En vanaf vandaag kunnen leden dus eindelijk zelf weer naar binnen om hun boeken uit de rekken te pakken.

Struinen

Dat de bibliotheken weer open gaan, wil niet zeggen dat het de bedoeling is dat leden weer komen struinen. "Omdat er slechts een beperkt aantal bezoekers kunnen worden toegelaten is het gewenst het bezoek zo kort mogelijk te houden", legt de Nieuwe Veste uit. "Het vooraf thuis opzoeken welk boek je wilt lenen wordt hiervoor aangeraden. Op de website is een genrecatalogus te vinden, waar online tussen de boeken ‘gestruind’ kan worden."

In de bibliotheken zijn bovendien verschillende maatregelen genomen. Zo is het meenemen van een mandje verplicht, en moeten bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Vooralsnog is het bezoeken van de bibliotheek alleen mogelijk voor leden die materialen komen lenen of terug inleveren. Het gebruik van de computers, studieplekken en horecafaciliteiten is nog niet mogelijk. Om drukte in de bibliotheken te voorkomen blijft de afhaalservice voorlopig nog bestaan

De vestigingen centrum, noord en zuid van Nieuwe Veste zijn vanaf 20 mei van maandag t/m zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur geopend. Vanwege Hemelvaartsdag is de bibliotheek op donderdag 21 mei gesloten.