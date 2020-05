Pannenkoeken, muziek en gezelligheid: 'Radio Pannekoek creëert klein paradijs bij STEK'

BREDA - "Een klein stukje paradijs in Breda", dat is wat Radio Pannekoek in het houten huisje bij STEK aan de Veilingkade wordt. Een combinatie van pannenkoeken, radio en nog meer geheime activiteiten moeten zorgen voor een plek waar je vanaf 1 juli de hele dag kunt vertoeven.

"We willen natuurlijk de mysterie er nog een beetje inhouden", begint Billy Zomerdijk, die samen met drie compagnons Radio Pannekoek bedacht. "Maar eigenlijk omschrijft de naam heel goed wat we gaan doen: pannenkoeken bakken en radio maken. De gimmick is dat gasten straks bij ons lekker kunnen borrelen of een hapje eten, terwijl andere mensen op de achtergrond actief met muziek bezig zijn." Geen liefhebber van pannenkoeken? Niet getreurd. "Het menu, gemaakt door chef-kok Nick Snoys, gaat uit veel meer dan alleen pannenkoeken bestaan. We kunnen je straks de hele dag voorzien van lekkere dingen. Wie bij Radio Pannekoek komt, heeft geen reden om weg te gaan."

Er zijn al veel positieve reacties binnengekomen op de bekendmaking. "Veel mensen reageren enthousiast en vragen zich eigenlijk af wat het nou precies is. Door nu die mysterie te houden, hopen we uiteindelijk iedereen blij te kunnen verrassen. Wij denken dat het voor veel mensen anders dan verwacht zal zijn."

Op de plank

Radio Pannekoek kwam bij het viertal eigenlijk meer op hun pad. "Het was één van de honderdduizend ideeën die bij ons op de plank lag. Toen we zagen dat die huisje te koop stond, konden we het niet laten gaan. Het leende zich zó goed voor dit idee", legt Zomerdijk uit. "Op STEK is veel ruimte en iedereen is heel welkomend. Dit biedt veel kansen voor evenementen in de toekomst."

Een bedrijf starten terwijl er nog coronamaatregelen gelden is natuurlijk een risico. Toch doen de vier compagnons het. "Normaal gesproken werken wij vooral met evenementen, dat ligt voorlopig nog stil. De horeca is de sector de eerste sector waar verspoeling is, daarom focussen we ons nu gewoon op de uitbreiding van onze horecatak." Ook biedt Radio Pannekoek, het initiatief van Local Motion, kansen aan DJ's die momenteel geen weinig werk hebben. "Wij houden allemaal ook veel van muziek. We zien dat DJ's momenteel niet veel meer kunnen dan livestreams doen. Wij geven ze straks de kans om de hele dag iets te laten horen."

STEK

STEK is een broedplaats voor creatieve ondernemers, waar zij kunnen experimenteren, ontwikkelen en groeien. Op het terrein zijn diverse werkplaatsen, winkeltjes en horeca. Daarnaast staat duurzaamheid en hergebruik hoog in het vaandel. Alle bebouwing op het terrein is tijdelijk, flexibel en mobiel. Het bedrijvenpark biedt ondernemers zowel units als kavels waarop gebouwd mag worden. Ook worden er regelmatig evenementen gehouden bij STEK. Denk hierbij aan halloweenactiviteiten, STEKmarkt en Overslag Festival, wat samen met andere organisaties op Haveneiland georganiseerd werd.