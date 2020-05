Geen Jazz, toch genieten: bekijk hier de mooiste foto's van het festival

BREDA - Gevulde pleinen met feestvierders, een lekker zonnetje en optredens van wereldberoemde jazzartiesten. Dat is hoe dit weekend tijdens het Breda Jazz Festival eruit had moeten zien. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Om toch een beetje dat feestgevoel terug te krijgen, zetten wij een aantal van de mooiste momenten op een rij.

Het Breda Jazz Festival is niet iets van de laatste jaren. Het is namelijk een van de oudste en grootste vierdaagse jazzfestivals van Nederland én Europa, dat gratis toegankelijk is. Al sinds 1971 strijken wereldberoemde jazzartiesten tijdens het Hemelvaartweekend neer in de Parel van het Zuiden.



Foto: Stadsfotograaf Breda

Grote Markt

Sinds 1971 groeide het Breda Jazz Festival uit tot een steeds groter muziekevenement voor een breed publiek. De opening is elk jaar op Hemelvaartsdag om 13.00 uur op de Grote Markt. Vier dagen later worden op diezelfde plek de laatste noten gespeeld.



Foto: Carl Mureau

Bijna 20 podia in de Bredase binnenstad

Het Turfschip, de voormalige evenementenhal aan het Chasséveld, is waar het allemaal begon. Daar is in de beginjaren het stralend middelpunt. De buitenconcerten zijn dan vooral op de Havermarkt en de Grote Markt. Inmiddels zijn in de binnenstad bijna twintig buitenpodia tijdens het Breda Jazz Festival. Ieder podium kent zijn eigen karakter en muziekstijl.





Programmering

1999 was een moeilijk jaar voor het Breda Jazz Festival. Het evenement ging door een financieel en organisatorisch dal. Daarom besloot het bestuur een nieuwe weg in te slaan. Sindsdien is het festival aantrekkelijk voor een breed publiek, met een uitgebreid buitenprogramma en speciale binnenconcerten.

Ook kent het Breda Jazz Festival een aantal vaste en populaire onderdelen. Denk hierbij aan de Duo Special in De Avenue, het Gospelconcert in de Grote Kerk en de Festival Surprise Bands. Naast de brede programmering is er in het programma ook altijd ruimte en aandacht voor de oude stijl jazz.





Internationale muzikanten

De eerste twintig jaar van het festival werd er voornamelijk gericht op muzikanten die jazzmuziek van voor 1940 speelden. Amerikaanse muzikanten als Dan Barrett, George Probert, Jim Goodwin en Tom Baker brengen de swing naar Breda. Maar in de jaren negentig besluit de organisatie voor een bredere programmering te gaan. Dan komen naast de klassieke jazz ook andere jazzstijlen aan bod.



Foto: Stadsfotograaf Breda

DigiJazz

Nadat bekend werd dat de vijftigste editie van het Breda Jazz festival niet kon door kon gaan, heeft de organisatie niet stilgezeten. De organisatie daarom de échte jazzsfeer naar de mensen thuis met een digitaal evenement. Sinds gisteren wordt er iedere dag teruggeblikt op een paar van de beste edities van het Breda Jazz Festival. "Denk hierbij aan verschillende opnames van de meest bijzondere (binnen-)concerten, sfeervolle compilatie video’s en swingende aftermovies", laat de organisatie weten. "Daarnaast hebben onze medewerkers ook nog 2 toffe verrassingen in petto."

Benieuwd naar wat er komen gaat? Houd dan de kanalen van het jazzfestival in de gaten.