Franks Filmtip: 'Deze film gaat over de rijken der aarde'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week La Vérité. Te zien bij Chassé Cinema en Kinepolis.

De bioscopen zijn weer voorzichtig open! En de meeste gaan verder waar ze waren gebleven. Pathé en Kinepolis draaien nog de oorlogsfilm 1917 (zie mijn filmtip van 16 januari). De Beentjes van Sint-Hildegard met Herman Finkers (zie mijn filmtip van 20 februari) draaitweer bij Pathé, Kinepolis en Chassé Cinema.



Rijken der aarde

Maar kersvers in de Nederlandse bioscoop is de Franse film La Vérité. De Japanner Hirokazu Kore-Eda tekende voor de regie en het scenario. Kore-Eda is bekend geworden met de film Shoplifters, waarmee hij op het filmfestival van Cannes in 2018 de Gouden Palm won. La Vérité is in meerdere opzichten een verrassing. Deze film gaat niet over de onderklasse, zijn favoriete thema, maar over de rijken der aarde. En buiten Japan maakte Kore-Eda nog nooit een film. La Vérité is zeer Frans.

Franse filmdiva

Catherine Deneuve (76), in de film Fabienne, speelt de Franse filmdiva die ze zelf is geworden, dus in zekere zin speelt Deneuve zichzelf. Als Fabienne haar memoires publiceert besluit haar dochter Lumir (Juliette Binoche), haar in Parijs op te zoeken. Lumir is in New York gaan wonen, min of meer om haar moeder te ontlopen want ze hebben geen gemakkelijke verhouding.



Niet alleen ontbreekt chemie tussen moeder en dochter - volgens Fabienne heeft haar dochter te weinig oog voor haar vakmanschap - , ook het boek valt bij Lumir niet in goede aarde. Zij heeft aan het gezinsleven totaal andere herinneringen overgehouden dan Fabienne, die zichzelf in het boek als de ideale moeder presenteert. Als Lumir haar daarop aanspreekt, zegt Fabienne: ‘Ach, de naakte waarheid is zo saai’, terwijl ze het boek wel de titel ‘La Vérité (de waarheid) heeft meegegeven. Ook verwijt Lumir haar moeder dat een bevriende actrice,Sarah, in de memoires totaal ontbreekt. Volgens Lumir, die het goed met Sarah kon vinden, staat haar moeder bij die vriendin flink in het krijt. Van verzoening lijkt dan ook geen sprake, maar de rol die Fabienne tijdens het bezoek van haar dochter moet spelen in een sciencefiction film biedt, door een bizar scenario, kansen.





Onbekwame moeder

Als moeder is Fabienne onbekwaam, ze blijft egocentrisch, ook nu haar dochter met haar manen kleindochter uit New York op bezoek is. Ze is neerbuigend over andere acteurs en actrices en altijd aan het werk. Maar ze is niet perse kwaadaardig. Ondanks of juist door alle successen kan ze maar moeilijk omgaan met tegenslag. Een kwaliteit die wel vaker ontbreekt bij beroemdheden. Op de set lukt niet alles en in de relatie met haar dochter ook niet. Deze ongemakkelijke omgang geeft Deneuve alle kansen haar theatrale talenten te etaleren. Hoewel Juliette Binoche haar rol als verongelijkte dochter trefzeker vertolkt, zuigt Deneuve alle aandacht naar zich toe. Arrogant, bits, maar niet onaantastbaar. Ze speelt de gevierde filmactrice zó naturel dat Fabienne en Catherine Deneuve lijken samen te vallen. Hoe ze dat doet blijft een raadsel.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Catherine Deneuve, die eigenlijk Catherine Dorléac heet, wordt in Frankrijk op handengedragen. In 1985 stond ze model voor Marianne, hét nationale symbool van Frankrijk.



- De moeder-dochter relatie kent Catherine Deneuve uit haar eigen leven. Uit de relatie met deItaliaanse acteur Marcello Mastroianni kreeg ze in 1972 een dochter, Chiara, eveneens actrice.



- Shoplifters, de film waarmee regisseur Hirokazu Kore-Eda in 2018 doorbrak, is op 9 juni tezien bij Podium Bloos.



Regie: Hirokazu Kore-Eda Met: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clementine Grenier