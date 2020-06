Franks Filmtip: 'Een harde film over een knuffelbaar ventje'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week Honey Boy. Te zien bij Chassé Cinema.

Uit de Vietnamoorlog zijn in de jaren zeventig duizenden Amerikaanse soldaten teruggekeerd met diepe trauma’s, mannen die niet meer pasten in het thuisland VS. Zo’n Vietnam veteraan die zijn tienerzoon opvoedt is geen goeie mix, maar dat wordt een giftige cocktail als die zoon uitgroeit tot tienerster in de filmwereld en zijn vader hem dat succes misgunt.

Tienerster

Niettemin is dit het jeugdverhaal van de tieneracteur Shia LeBeouf (1984). Op veertien jarige leeftijd kreeg hij een rol in de Amerikaanse Disneyserie Even Stevens (2000 – 2003),waarmee hij beroemd werd. Zijn vader was zijn manager, maar regie over zijn eigen leven en dat van zijn zoon had hij niet. Uiteindelijk viel zijn zoon in een diepe teil van drugs, drank enverkeerde keuzes die hem uiteindelijk met de rechter in aanraking bracht. Zo belandde Shia LeBeouf in een ‘rehab’, een afkickkliniek, waar hij het autobiografische scenario voor de film Honey Boy schreef.

In deze vader-zoon film heet het kind geen Shia, maar Otis. Noah Jupe speelt dat tienersterretje. Shia LeBeouf zèlf speelt de rol van zijn vader James Lort, die hij omschreef als een ‘hippie’. De film toont de bizarre jeugd van Shia, zoals die zich dik twintig jaar geleden heeft afgespeeld.

Overleven

Vader en zoon wonen in een armoedig motel in de buurt van de filmstudio’s van Hollywood.Hun relatie is gecompliceerd. De vader zit vol zelfhaat, is gescheiden en is zonder werk omdat hij in de bajes heeft gezeten. Zijn zoon van twaalf is in feite de kostwinnaar. Daarom moet hij presteren op de filmset zodat ze allebei overleven. Terwijl zijn vader tegen hem zegt dat niemand meer van hem houdt dan hij, wordt Otis door zijn vader geslagen, gekleineerd en ondermijnt hij zijn tienerzoon met sigaretten, drank en wiet.

Frustratie

De frustraties van zijn vader om zijn mislukte leven spatten van het doek. Shia LaBeouf is daarvoor diep onder de huid van zijn vader gekropen. Al is er sprake van een bijzonder ongewoon leven, toch slaagt Shia er in het gedrag van zijn vader een zekere logica mee te geven. Dat leidt niet tot acceptatie, maar hij lijkt hem wel te vergeven. Dat is knap acteer werk voor iemand die in zijn jeugd de liefde van zijn vader heeft moeten missen. Als Otis zijn vader vraagt waarom zij nooit hand in hand lopen, is zijn antwoord dat hij niet voor ‘pedo’ wil worden uitgemaakt. Noah Jupe lijkt als twee druppels water op de tieneracteur Shia LeBeouf, zoals bij de aftiteling blijkt. Schijnbaar moeiteloos speelt hij zijn rol van het mannetje met hoog aaibaarheidsgehalte, dat zich staande moet zien te houden in de onbegrijpelijke wereld van volwassen mannen en vrouwen. Dat is niet alleen knap acteer werk, maar ook een topprestatie van regisseur Alma Ha’rel.

Beroerde jeugd

In de film Rocketman over Elton John is zelfmedelijden de rode draad. De schuld van de verslavingen wordt vooral búiten Elton John gelegd. Zo'n film is Honey Boy niet. Shia LeBeouf heeft Honey Boy niet uit ijdelheid gemaakt. De herinneringen vanuit de ‘rehab’ zijn eerder een afrekening met een beroerde jeugd waarin hij onder grote druk stond. De beeldenzijn soft, dromerig bijna, maar de dialogen rauw en herkenbaar als opvoeden rancune wordt.

Knuffelbaar

Een harde film over een knuffelbaar ventje. Dat Shia LaBeouf zijn jeugdtrauma's heeft kunnen omzetten in een scenario verdient bewondering.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Shia LaBeouf heeft enkele performances als kunstenaar op zijn naam staan. In september 2014 rende hij 144 keer om het Amsterdamse Stedelijk Museum in het kadervan het kunstproject ‘meta-modernisme’.



- In 2016 maakte Shia LaBeouf zijn coördinaten bekend op internet en mocht iedereen hem komen ophalen en ergens anders naar toe brengen. Dat pakte goed uit. Maar een performance met een Amerikaanse vlag bij de inauguratie van Trump in januari 2017 liep slecht af. Bij de vlag klonk onafgebroken ´He will not divide us´. LaBeouf werd uitgedaagd door Trump aanhangers. Dat liep uit op een matpartij en hij werd gearresteerd.



- Shia LaBeouf was onder meer te zien in de film Bobby (over Robert Kennedy) uit 2006 en in de Wallstreet film ‘Money Never Sleeps’ van Oliver Stone.



Regie: Alma Ha’rel Met: Shia LaBeouf en Noah Jupe.