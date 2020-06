Al duizenden euro's voor het boek dat docente Naomi schreef over Bredase Volksverhalen

BREDA - Bijna een jaar lang werkte docente Naomi Jansen (34) aan haar boek over Bredase volksverhalen. En eindelijk is het nu bijna af. Veertien verhalen, twee gedichten en alle bijpassende illustraties liggen klaar om naar de drukker te gaan. Maar voor het zover is, moet eerste de crowdfundingactie slagen. Die lanceerde Naomi vandaag, en de eerste duizenden euro's zijn al binnen. "Het is heel spannend. Als het niet lukt, kan het boek na al dat harde werk alsnog niet naar de drukker."

In augustus 2019 deed Naomi Jansen (34), docente Nederlands aan het Graaf Engelbrecht in Breda, een oproep op BredaVandaag. Daarin riep ze Bredanaars op om volksverhalen uit de stad met haar te delen. Haar droom was om die verhalen te verzamelen, moderniseren en uitbrengen in een bundel. Die eerste twee stappen zijn inmiddels gezet. Nu de laatste nog.

"Ik ben enorm fan van de verhalen uit de stad", vertelt Naomi enthousiast. Ze vertelt ze ook graag aan haar leerlingen, die er altijd enthousiast op reageren. Vooral omdat Naomi de soms wat oubollige verhalen op een moderne manier vertelt. Dat enthousiasme bracht haar op het idee om de verhalen te bundelen in een boek. "Heel veel mensen hebben mij tips gestuurd van mythes en sagen die zij kenden. Die heb ik allemaal verzameld en ik ben er verder onderzoek naar gaan doen. Uiteindelijk heb ik een selectie gemaakt van 14 verhalen en 2 gedichten. Die zijn nu helemaal af", legt ze uit.

Puzzelstukjes

Maar bij een boek uitbrengen komt meer kijken dan alleen de verhalen schrijven. Dat weet Naomi inmiddels als geen anders. Gelukkig kwamen er veel mensen op haar pad die haar konden helpen. Zo maakte Melanie Drent de illustraties, deed Joost van Dorst de vormgeving en doet schrijver John van Ierland de tekstcorrectie. "Daar ben ik enorm blij mee. Toen zij ook allemaal begonnen mee te werken, was het alsof alle puzzelstukjes op hun plek vielen."

Crowdfunding

Het enige wat nu nog mist, is genoeg geld om het boek ook daadwerkelijk te gaan drukken. Tot nu toe betaalde Naomi bijna alles uit eigen zak. Maar de eerste duizend boeken drukken kost zo'n 16.000 euro. En die heeft ze niet op de plank liggen. Daarom start ze een crowdfundingactie op. "Mensen kunnen via de actie het boek als het ware alvast kopen voordat het gedrukt is. Als vierhonderd mensen dat doen, is er genoeg opgehaald om het boek te laten drukken." Geld verdienen doet Naomi er dan nog steeds niet aan. Maar dat is ook niet haar belangrijkste drijfveer. "Wat ik vooral belangrijk vind, is dat deze verhalen niet verloren gaan. Het is echt een belangrijk deel van onze cultuur." Bestellen kan via www.voordekunst.nl/projecten/10658.